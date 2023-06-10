Правительство Приморья дает Владивостоку 200 миллионов рублей на устранение последствий мощного ливня

Сильно пострадавшая дорога на улице Давыдова. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

На два дня Владивосток оказался осажден мощными дождями, в итоге на город обрушилось больше месячной нормы осадков. Последствия оказались серьезными – размыты дороги, подмыты подпорные стены, сошли грунты, протекли дома. Глава ВГО Константин Шестаков заявил, что ущерб инфраструктуре населенного пункта оценивается в 370 миллионов рублей. После этого мэр обратился к губернатору Олегу Кожемяко и правительству Приморья за финансовой помощью. Краевые власти ответили на просьбу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Все работы сейчас взяты на учет, город ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился в правительство, – озвучил в видео руководитель региона. – Мы выделяем необходимые денежные средства, на первом этапе это порядка 200 тысяч рублей.

Как отметил Олег Николаевич, деньги пойдут на подключение дополнительных бригад, которые займутся ликвидацией последствий, оставленных после себя мощным ливнем. Это делается для ускорения процесса восстановления Владивостока, и город вновь вернулся к нормальной жизни.

– Надеемся, что администрация города справится, мы готовы направить дополнительные силы дорожно-строительных организаций и других ремонтных подрядчиков.

Напомним, 8-9 июня на Приморский край и Владивосток обрушились дожди. Интенсивные осадки продолжались почти двое суток, лишь к вечеру пятницы ливень прекратился в столице. Последствия в городе уже учтены, местами в регионе продолжается непогода, подсчет ущерба еще не закончен.

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