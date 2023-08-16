Приморье получит от Минвостокразвития 340 миллионов на устранение последствий стихии

Наиболее сильный удар пришелся по Уссурийску.
Фото: Екатерина МАКСИМОВА
После обрушившегося на Приморье тайфуна, местные власти ввели режим ЧС регионального уровня, чтобы помочь муниципалитетам справиться с последствиями непогоды. Поддержать регион решило и Минвостокразвития. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В своем telegram-канале министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что на ликвидацию последствий наводнений Приморью выделят 340 миллионов рублей.
Глава министерства также отметил, что сильнейший удар тайфуна пришелся по Уссурийску, о чем «Комсомолка» писала ранее. Погода совсем не дает отдохнуть жителям города и всего Приморья, ведь на край уже обрушился новый вихрь LAN, о котором предупреждали синоптики.
Отметим, что порыва дамбы в Уссурийске прокуратура организовала проверку и нашла людей, по вине которых произошло ЧП.
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