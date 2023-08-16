В минтруда объяснили пострадавшим от паводков жителям Приморья, как получить помощь

Заявление необходимо подавать на каждого члена семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Приморья, пострадавшим от наводнения, необходимо до 15 октября обратиться с заявлением о возмещении нанесенного паводком ущерба. Сделать это можно в пункте временного размещения, в МФЦ или через портал Госуслуг, сообщило министерство труда и социальной политики края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Представители министерства рассказали, что людям положено единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей, если вода просто вошла в дом, 50 тысяч рублей, если частично повреждено имущество и 100 тысяч рублей, если оно утрачено полностью. Деньги выплачиваются каждому члену семьи, независимо от их возраста.

«По каждой из выплат определены сроки обращения – два месяца с даты введения режима ЧС регионального характера на территории Приморского края. Режим ЧС ввели 15 августа. Таким образом, граждане могут обратиться за единовременной материальной помощью, выделяемой в связи с нарушениями условий жизнедеятельности, и за финансовой помощью в связи с утратой имущества первой необходимости до 15 октября», – сообщили в министерстве.

Факт и степень утраты имущества – полную или частичную, устанавливает муниципальная комиссия.

Решение о выплате материальной помощи принимается в течение 15 дней с даты регистрации заявления в органах социальной защиты.

Заявление о выплате можно подать через портал Госуслуг, в пункте временного размещения или в МФЦ. При подаче нужно иметь с собой паспорт или свидетельство о рождении, если заявление подается на ребенка до 14 лет, СНИЛС и банковские реквизиты, если выплата будет перечисляться на счет.

В министерстве подчеркнули, что выплата назначается каждому человеку, поэтому заявления должны быть заполнены на всех пострадавших от паводка членов семьи, включая детей.

Министерство также сообщило, что пострадавшие могут обратиться в банки за предоставлением ипотечных каникул, если у них есть кредиты на жилье.

Памятка, как обратиться за получением помощи через портал Госуслуг, размещена на сайте министерства труда и социальной политики.

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