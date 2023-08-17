В Уссурийске возобновили работы по восстановлению дамбы

Следующий этап работ – расчистка котлована. Фото: минприроды Приморского края.

Вода в Уссурийске постепенно начинает спадать, поэтому строители возобновляют работы на дамбе, которая пострадала во время сильных ливней. Параллельно специалисты разрабатывают технические решения для укрепления сооружения, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На месте работает комиссия, в которую входят представители минприроды Приморья и России, федерального агентства водных ресурсов и местных жителей. Подрядчик уже приступил к уборке мокрого грунта.

По словам строителей, следующий этап работ – расчистка котлована и установка очистных сооружений. Некоторые работы придется проводить заново, так как конструкции повредились из-за воды.

За все время наблюдений, начиная с 30-х годов прошлого века, воды никогда не превышала 15 метров, но в эту непогоды рекорд был побит на два метра.

«Это небывалый паводок с момента наблюдений. Тот конструктив, те высоты, которые были сделаны, не выдержали, так как дамба не была возведена на проектные отметки, что были предусмотрены проектом. А задержки как раз и были вызваны непогодой, которая установилась в крае», – прокомментировал заместитель руководителя федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Арест Давтян добавил, что объект еще не завершен. Вместе с проектировщиками решается вопрос о том, как восстановить дамбу, чтобы она выполняла свои функции в полном объеме.

Напомним, что после порыва дамбы за дело взялись сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые выяснили, что подрядчик не завершил работы на объекте. В итоге было заведено уголовное дело.

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