Помощь федеральных властей и ремонт дорог: обстановка в Приморье после наводнений 17 августа 2023 года

Дорожники восстанавливают проезды к населенным пунктам. Фото: АО «Примавтодор»

По данным синоптиков Примгидромета, за период влияния тайфуна LAN больше всего осадков выпало в Тернее – 56 миллиметров, в селе Малая Кема – 48 миллиметров, в селе Богополь – 36 миллиметров, в Ольге – 25 миллиметров, в Рудной Пристани – 22 миллиметра, а в Кавалеров – 21 миллиметр. Метеорологи отменили штормовое предупреждение, но предупредили, что сильные дожди пройдут на востоке и северо-востоке. Несмотря на то, что вихрь не представляет серьезную угрозу, жителям региона все еще нужна помощь. К поддержке подключились не только местные, но и федеральные власти. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поручение президента

Президент России Владимир Путин поручил министру МЧС РФ Александру Куренкову и губернатору Приморья Олегу Кожемяко подготовить документы, чтобы помочь пострадавшим от наводнений.

Как поделился глава края, помощь будет направлена на выплаты, финансирование аварийно-восстановительных работ по дорогам и домам.

«Край серьезно пострадал. Президент дал соответствующее поручение подготовить необходимые документы. В ближайшее время муниципальные комиссии, Правительство края подготовит их. Не везде еще сошла вода, идет оценка ущерба, но в течение следующей недели такие документы подготовим и направим. Никто из людей не окажется без внимания и помощи, для этого на местах работают административные комиссии, которые устанавливают суммы ущерба и оказывают адресную помощь каждому пострадавшему жителю», – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, что ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Приморье получит от министерства 340 миллионов рублей.

Обстановка на дорогах

Кроме комиссий по оценке ущерба в крае работают и пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от паводков жителей. Сюда можно принести продукты питания (длительного хранения), сухую одежду, предметы гигиены, постельное белье. Как поделились в пресс-службе краевого правительства, груз собирают для тех, кто из-за удара стихии остался без крыши над головой.

С полным списком пунктов гуманитарной помощи можно ознакомиться на сайте правительства Приморья.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что пострадавшие от тайфуна приморцы могут обратиться за выплатой, один из способов ее получения – Госуслуги. Для этого необходимо в строке запроса робота Макса написать слово «ЧС» и отправить, затем нажать на название случившейся чрезвычайной ситуации и заполнить электронную форму.

Дорожники продолжают возобновлять проезды к пострадавшим от наводнений населенным пунктам. Прошедшей ночью на трассах края трудилось 148 единиц техники.

В Октябрьском округе проводят аварийно-восстановительные работы по все территории, где сошла вода. До сих пор нет проезда на 12-13 километрах Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава, на 9 километре дороги Покровка – Новогеоргиевка, на 4 километре на подъезде к селу Покровка от Уссурийск – Пограничный.

В Ханкайской округе проводят аварийно-восстановительные работы на 139-141 километрах Сибирцево – Жариково – Комиссарово. В Уссурийском восстанавливают проезд и устраняют размыв на 0 километре Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Яконовка, дороги также нет на 15-22 километрах Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное.

Трасса Сибирцево – Жариково.

В Хасанском округе нет проезда на 24 километре Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово из-за размыва трубы, с 0 по 4 километр Раздольное – Хасан – Гвоздево, альтернативный путь есть через Посьет.

В Красноармейском округе дорожники трудятся на 120-138 и 98-106 километрах трассы Дальнереченск – Рощино – Восток. Отрезаны от сообщения населенные пункты Покровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники.

В Дальнереченском районе отсутствует проезд на 21 километре Ракитное – Маревка. Отрезаны села Поляны и Мартынова Поляна, в Ольгинском округе легковой транспорт не сможет двигать на 25 километре дороги 300 километр – Фурманово, так как наблюдается подъем воды.

В Яковлевском округе нет проезда на 2-4 километрах дороги Загорное – Краснояровка, на подъезде к Орлиному, а также на 92-94 километрах дороги Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка. Отрезаны Орлиное и Краснояровка.

В Кировском районе затруднен проезд на 4 и 8 километрах Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка, отмечается постепенный спад воды.

По данным МЧС за прошедшие сутки от воды освободилось 404 жилых дома и 301 приусадебный участок. Частично без электричества остаются шесть населенных пунктов в Уссурийском и Октябрьском округе.

Всего более 5 тысяч человек, среди которых 750 детей, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. В крае развернуто 7 пунктов временного размещения, в которых находятся 276 жителей, в том числе 64 ребенка.

Прогнозы синоптиков

Синоптики Примгидромета рассказали, что в пятницу, 18 августа, тайфун LAN уйдет в Охотское море, из-за чего дожди в крае прекратятся. Максимальная температура воздуха достигнет +26...+33°C.

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