Стихия унесла еще две жизни в Приморье: после схода воды в Спасском районе нашли погибших

Стихия ударила по Приморью. Фото: Telegram/dpskontrol_125rus.

Страшные новости до сих пор приходят из районов Приморского края после удара тайфуна KHANUN. Продолжительные осадки стали причиной наводнений, оставив людей без крова и огородов. Особенно сильно пострадали Уссурийский городской округ и Спасский муниципальный район. После схода воды стало известно о еще двух смертях в регионе. Прокуратура уже начала доследственные проверки.

Заявление о пропаже местного жителя 1964 года рождения в спасский отдел полиции поступило 15 августа, тогда Приморье топило не на шутку. Как рассказали родственники мужчины, он решил добраться по проселочной дороге из села Воскресенка в Спасск-Дальний. Передвигался даже не на машине или мотоцикле, что тоже крайне опасно в условиях паводка, ехал на самокате. После того, как мужчина перестал выходить на связь, близкие забили тревогу. Как оказалось, не зря. В четверг его тело обнаружили в реке Кулешовка.

Труп второго мужчины после схода воды нашли в частном секторе Спасска-Дальнего, на улице Колхозная. Приморец 1959 года рождения решил остаться дома во время наводнения, видимо, рассчитывал на свои силы и не учел мощь разыгравшейся стихии. Обеспокоенные родные сообщили в полицию, когда в очередной раз не смогли дозвониться до него.

Прокуратура города Спасска-Дальнего поставила на контроль ход и результаты доследственных проверок по фактам обнаружения двух погибших.

Напомним, первой жертвой стихийного бедствия в крае стала жительница Уссурийска, тело которой нашли в глубокой луже на улице Раковская. Настоящая трагедия из-за наводнения разыгралась и в селе Дальзаводское Хорольского района, где потоком воды затянуло в трубу двух детей. «КП-Владивосток» подробно рассказывала, каким это ударом оказалось для всего села. Не менее чудовищный случай произошел в Борисовке. 25-летнего парня искали несколько дней после наводнения. Оказалось, он ехал по размытой дороге на велосипеде. Подобная ошибка в непогоду стоила молодому человеку жизни, его унесло потоком воды.

Отметим, что во многих районах Приморья сейчас вода пошла на спад. В регионе объявлен режим ЧС. Для ликвидации последствий удара стихии в подтопленный край прибыли дополнительные силы спасателей, руку помощи протянули соседние регионы, предоставив оборудование для просушки домов и генераторы. Продолжается сбор гуманитарной помощи, для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за наводнения. В разных муниципалитетах работают комиссии по оценке ущерба и открыты пункты временного размещения людей. Очередной тайфун, который надвигался на край, пока задел Приморье лишь по касательной.

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