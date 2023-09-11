В поддержку программы по защите Камчатского кречета во Владивостоке пробежали 500 человек

Забег прошел на территории Приморского океанариума. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края.

Более 500 жителей и гостей Владивостока ранним утром 11 сентября приняли участие в забеге «Мы бережем», который прошел в рамках Восточного экономического форума. Мероприятие провели в поддержку программы по сохранению редкой хищной птицы семейства соколиных – камчатского кречета, рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Как поделились в региональном министерстве физической культуры и спорта, забег протяженностью в пять километров прошел на территории Приморского океанариума.

Легкоатлетические старты в рамках ВЭФ традиционно объединяют темы спорта и экологии. В этот раз забег прошел в поддержку программы президента России Владимира Путина по сохранению камчатского кречета.

«В седьмой раз подряд ВЭФ начинается с массового забега. За эти годы форум стал для спорта значимой площадкой для диалога с бизнесом. Желаю участникам забега быть всегда в форме, быть всегда лидерами и не сдаваться ни при каких обстоятельствах», – отметил директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Победителей определили в трех зачетах: в корпоративном, среди жителей Владивостока и участников ВЭФ. В первой категории лучший результат показала команда «Сбер», во второй – Валентин Козявин и Ксения Павлюк, а в третьем – Евгений Нестеров и Екатерина Евсеенко.

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