АО «Восточный Порт» заключило соглашение с Правительством Приморского края

Вадим Байбак и Вера Щербина. Фото: АО «Восточный Порт»

Соглашение о сотрудничестве, между Администрацией Приморского Края и АО «Восточный Порт» сегодня на полях VIII Восточного экономического форума подписали управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина. В рамках соглашения стороны договорились о внесении Ледового спортивного комплекса, который в поселке Врангель за собственные средства строят портовики, в перечень официальных площадок для проведения спортивных мероприятий регионального и федерального значения.

«Сегодня мы совершили еще один важный шаг на пути реализации этого масштабного проекта. Мы уверены, что Ледовая арена позволит вывести занятия спортом в Находке на качественно новый уровень, станет местной кузницей будущих чемпионов, будет целым миром не только для жителей Находкинского городского округа», – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Новый спортивный комплекс Находки расположится на въезде во Врангель. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров, а ледовое поле вместе с трибунами займет почти 2500 квадратных метров. Все любители спорта и здорового образа жизни смогут найти для себя оптимальный вариант для занятий спортом. Здесь будет оборудована универсальная площадка для командных видов – баскетбола, волейбола, мини-футбола. Для тренировок её смогут использовать как профессионалы, так и начинающие спортсмены. Зона «ворк-аут» будет предназначена для занятий на открытом воздухе, в том числе, для силовых тренировок на тренажерах и гимнастических снарядах. В здании, кроме трибун на 250 посадочных мест и ледовой площадки, будут обустроены – тренажёрный зал, раздевалки, душевые и административные помещения. Здесь же разместятся: кабинет врача, звукооператорская и судейская. Одновременно на Арене смогут тренироваться до 70 человек, а дневная проходимость составит порядка 1000 человек.

Специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» является надежным и ответственным налогоплательщиком Приморья, на регулярной основе реализует социальные программы для жителей региона, в котором предприятие осуществляет свою деятельность. Строительство ледовой арены в микрорайоне Врангель было одним из приоритетных вариантов реализации социальной программы предприятия – о круглогодичном ледовом сооружении любители зимних игровых видов спорта мечтали долгие годы. Активным сторонником идеи возведения нового спортивного комплекса в городе портовиков выступил глава региона Олег Кожемяко.

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