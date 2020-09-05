Защита Игоря Пушкарева и правосудие. Прокуратура поставила точку в деле адвокатов экс-мэра Владивостока

Защитников осужденного Пушкарева заподозрили в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Фото: Милана СОКОЛ

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. В роли обвиняемых – два адвоката, которые отстаивали права Игоря Пушкарева, бывшего мэра Владивостока, которого осудили за коррупционные преступления на 15 лет лишения свободы. Защитников осужденного Пушкарева заподозрили в воспрепятствовании осуществлению правосудия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Затем в отношении этих двух адвокатов возбудили уголовное дело по такой статье.

Следствие полагает, что случилось все во время рассмотрения в небезызвестном Тверском районном суде дела самого Игоря Пушкарева. Оказалось, что один из защитников экс-главы города убеждал директора предприятия, потерпевшего по этому делу, заявить об отсутствии ущерба.

- Также фигуранты данного уголовного дела требовали возобновить действие договора с адвокатом, представлявшим интересы предприятия в ходе судебного разбирательства, который директор МУПа расторгнул после назначения на указанную должность, так как позиция адвоката об отсутствии ущерба муниципальному предприятию в результате действий подсудимых не соответствовала действительности, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Вместе с тем, в надзорном ведомстве отмечают, что юристы оказывали давление на директора при помощи должностных лиц администрации дальневосточной столицы. Как оказалось, все это сформировала у судьи мнение, что ущерб отсутствует, а значит – подсудимый невиновен. Однако директор МУП отказался выполнять требования.

Стоит отметить, что сейчас решается вопрос о том, где будет рассмотрено уголовное дело.

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