СКР назвал основную версию отравления воды на Камчатке

Следователи солидарны с учеными. Фото: @kristy_rozenberg.

Следственный комитет России назвал природное загрязнение основной причиной экологического происшествия на Камчатке. Такой вывод был сделан после проведения колоссальной работы. На месте случившегося до сих пор работает группа, в состав которой вошли 20 следователей и криминалистов из Центрального аппарата. Эксперты и сотрудники ведомства осмотрели 200 километров акватории и прибрежной территории Авачинского залива. В ходе осмотра были взяты пробы воды, грунта, донных отложений, чтобы выяснить, есть ли в их составе вредные вещества.

В результате группа специалистов пришла к единому мнению – утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках, принадлежащих Военно-морскому флоту, которые заходили в залив, не было.

- По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено, - отмечают в пресс-службе СУ СК России. - Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона.

Мероприятия, направленные на установление истинных причин загрязнения воды на Камчатке, продолжаются. Уголовное дело было возбуждено по статьям: «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды». По результатам проведения всех экспертиз и тщательного расследования будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в начале месяца на берег Халактырского пляжа выбросило мертвых морских животных. На место происшествия выехали ведущие экологи Дальнего Востока. Сотрудники экспертно-криминалистического центра полиции провели исследования песка и воды не только с Халактырского пляжа, но и с берегов бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. Были отобраны больше 1000 образцов воды, воздуха и песка. После чего власти региона и ученые начали рассматривать три версии случившегося: техногенные токсины, токсины от цветения микроводорослей и вулканическую активность.

Первой из списка исключили вулканическую активность. Затем ученые заявили, что, скорее всего, причина случившегося – «красный прилив» - цветение микроводорослей. Теперь к такому же выводы пришли следователи Центрального аппарата.

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