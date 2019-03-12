2019-03-12T08:09:02+03:00
Происшествия

Моряки с приморского танкера «Палладий» обжаловали приговор южнокорейского суда

Члены экипажа не согласны с одним из обвинений
Артём КАБАНКОВ
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Экипаж "Палладия" уверяет:, что они не оказывали сопротивления корейскому спецназу. Фото: fleetphoto.ru\Виталий В.Экипаж "Палладия" уверяет:, что они не оказывали сопротивления корейскому спецназу. Фото: fleetphoto.ru\Виталий В.
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В Южной Корее продолжается эпопея с экипажем приморского танкера «Палладий». Моряки решили обжаловать приговоры, которые вынес им местный суд.

Началась эта история прошлым летом, когда экипаж судна решил сбежать из южнокорейского порта Пусан. Танкер арестовали за долги, и поэтому покинуть порт просто так он не мог. Однако несмотря на запрет, «Палладий» попытался прорваться через береговую охрану порта, чтобы выбраться в Японское море. Не получилось – корейцы устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой и десантированием спецназа. Нескольких моряков и судовладельца – организатора этой дерзкой акции – арестовали и отдали под суд.

В конце прошлой недели им вынесли приговоры. Как писала «Комсомолка», владельца танкера приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Капитану впаяли год, трем членам экипажа – 10 месяцев. Стармех отделался условным сроком.

Однако россияне не согласились с приговором. Как сообщил «КП» представитель российского консульства в Пусане Роман Быков, моряки решили обжаловать приговор.

– Два члена экипажа уже подали апелляции, еще два – собираются сделать это сегодня. Судовладелец также намерен обжаловать приговор. Им предъявили обвинения по четырем статьям, и самая серьезная из них – сопротивление при аресте. Моряки настаивают, что никакого сопротивления корейцам они не оказывали. Суд решил иначе, и поэтому экипаж решил обжаловать приговор, – пояснил он.

Сегодня, к слову говоря, последний день, когда россияне еще могут подать апелляции. В настоящее время моряки пребывают в следственном изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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