Ким Чен Ын уехал из России

Поздним вечером пятницы лидер Корейской Народно-Демократической республики покинул пределы Российской Федерации. Провожали иностранного гостя глава Приморского края, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, заместитель министра иностранных дел РФ и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР.

Уже перед отъездом Ким Чен Ын успел посетить Дом российско-корейской дружбы в Хасанском районе - граница России и КНДР. Остановка здесь корейских лидеров уже традиция. Впервые в музее побывал Ким Ир Сен - в 1984 году. После него «домик Ким Ир Сена» - так называют музей в народе - посетил и Ким Чен Ир.

Чтобы память о первом дружественном визите Ким Чен Ына в Россию осталась надолго, лидеру КНДР вручили подарки. В том числе и Олег Кожемяко. Губернатор Приморья подарил иностранному гостю альбом с уникальными фотографиями природных достопримечательностей Приморского края.

Олег Кожемяко прощается с иностранным гостем.Фото: primorsky.ru

Уже в 23:05 по местному времени Ким Чен ЫН покинул пределы России.

Как это было

Ранее «Комсомолка» сообщала, что председатель Госсовета КНДР планировал встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Местом встречи стал остров Русский во Владивостоке - здесь лидеры двух стран провели переговоры.

К приезду важного гостя дальневосточная столица готовилась несколько дней. За день то прибытия во Владивосток легендарного северокорейского бронепоезда самолетом прилетел лимузин Ким Чен Ына. Путешествовать по городу лидер КНДР согласился только на нем.

Лимузин главы КНДР.Фото: REUTERS

В кампусе Дальневосточного федерального университета в честь президента России Владимира Путина и главы КНДР один из корпусов преобразился до неузнаваемости. Внутри здания буквально в течение суток появился целый концертный зал. Между тем, студентам ДВФУ пришлось несладко - многочисленные запреты коснулись их самым прямым образом.

В среду, 24 апреля, когда поезд с Ким Чен Ыном и его делегацией на борту прибыл Приморье, движение на железнодорожном вокзале скорректировали.

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Уже к вечеру в этот же день Владивосток сковали пробки. Сотрудники ДПС поочередно перекрывали дороги, чтобы по ним беспрепятственно мог проехать кортеж корейского лидера, а над делезнодорожным вокзалом кружили истребители.

Встреча Ким Чен Ына прошла на площадке железнодорожного вокзала в торжественной обстановке. Под прицелами сотни фото и видеокамер журналистов и городских зевак гость столицы пересел в свой тонированный Mersedes и уехал в сторону Русского острова, где его ждала встреча один на один с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча на вокзале длилась порядка пяти минут. Фото: Вадим Попов.

25 апреля главы двух стран встретились на острове Русский. По словам Владимира Путина, российская сторона давно добивалась этой встречи. К вечеру президент России отправился в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь».

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке. Фото: кадр трансляции.

Планировалось, что после этого Ким Чен Ын пробудет во Владивостоке до 26 апреля и посетит корвет «Громкий», Владивостокский морской торговый порт, Приморский океанариум и Приморскую сцену Мариинского театра. Но, похоже, Ким решил не тратить время на «Спящую красавицу» в России и резко поменял свои планы. Вместо запланированного отъезда в 22:00 церемония прощания с корейским лидером состоялась на железнодорожном вокзале Владивостока в 15:00.

Северокорейский лидер провел в столице Приморья двое суток, его отъезд на бронепоезде сопровождался пробками по всему городу. Бронепоезд, который все эти два дня стоял в загашнике где-то в пригороде в районе Океанской, снова подали к той же платформе, куда обычно прибывает экспресс из аэропорта. Провожал Кима оркестр, исполнивший на прощанье гимны двух стран и любимую «Катюшу».