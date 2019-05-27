БДСМ-маскарад: выпускница оскандалившейся школы во Владивостоке призвала поддержать директора и учителей

Несколько дней в топе новостей держится скандал, который разразился в одной из крупных и образцовых школ Владивостока. Напомним, что выпускники за день до последнего звонка устроили «Праздник непослушания» и нарядились в крайне вызывающие костюмы. Девочки примерили полицейскую форму, а мальчики предстали в образах ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками. Маскарад проходил в стенах школы, из-за чего под ударом оказались учителя и директор. За педагогический состав и руководство учреждения вступилась бывшая ученица «семьдесят четверки».

По традиции, накануне последнего звонка на протяжении нескольких лет музыкальный класс школы номер 74 готовит флешмоб. Так было и в этот раз, но в репетицию вмешались ученики 11б, переодетые в вызывающие костюмы, и устроили собственное шоу. Фотографии и видео скандального «Дня непослушания» попали в сеть и вызвали резонанс. Как итог: родители трех участников шоу заплатят штрафы за ношение форменной одежды со знаками различия, в отношении руководства и преподавательского состава полиция проводит проверку, а директор школы написала заявление на увольнение.

- Почему я пропускаю эту историю через себя? Потому что я - выпускница этой школы, моя мама – учитель, который проработал здесь 30 лет, Галина Федотовна - учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих шести лет. Я скажу как ученик и выпускник этой школы - педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнение таких специалистов нельзя допускать Моим учителям, самым лучшим, самым правильным, Галине Федотовне я хочу сказать слова поддержки и благодарности, - пишет Алиса Гудименко, бывшая ученица МБОУ СОШ №74.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Оценку действиям оскандалившихся выпускников девушка давать не захотела, лишь подчеркнув, что «у всех разные границы допустимого». При этом она добавила, что «мы тоже были разными учениками, не всегда правильными и послушными».

- Объективно - то, что вкладывали в нас педагоги, дало хорошую базу для путевки в жизнь. Остальное зависело от нас самих и от наших семей, в которых мы воспитывались. Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя, не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили! – добавила Алиса.

Девушка надеется, что ее рассказ поможет людям увидеть ситуацию и школу немного с другой стороны.

В то же время в защиту детей, у которых на носу ЕГЭ, выступают известные российские деятели, среди которых Ксения Собчак. Для поддержки участников неформального праздника в Интернете организован сбор подписей под петицией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

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