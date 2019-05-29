Инцидент исчерпан: БДСМ-скандал в школе Владивостока завершился штрафами и беседами
Власти дальневосточной столицы завершили проверку в школе, выпускники которой устроили скандальный флешмоб. Напомним, что 22 мая ученики переоделись в вызывающие костюмы: девочки примерили полицейскую форму лейтенанта, а мальчики нарядились в ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками.
- Проверка завершилась профилактическими беседами со школьниками и их родителями. Единственное, попросили купить огнетушитель (взамен того, который применил один из школьников на видео – прим. ред.). Родители согласились, - сообщил представитель администрации Владивостока.
Ранее полиция, которая также проводила свою проверку, наказали рублем родителей двоих 17-летних участников вечеринки за незаконное ношение форменной одежды. Сумма штрафа не уточняется, однако, согласно статье, она составляет от одной до 1,5 тысячи рублей.
БДСМ-выпускники.Перед последним звонком выпускники устроили вечеринку в стиле БДСМ. Одни называют их «позором страны», другие хвалят за раскрепощённость. А вы что думаете?
Директор школы, в свою очередь, отметила, что заявление на увольнение она пока не забирала, но его еще никто не подписывал. Сейчас Людмила Пугина готовится к проведению ЕГЭ и призывает оставить в покое провинившихся детей.
- Можно много говорить о вкусе, о чувстве меры, о героях, но самое главное, что наши ребята поняли: они перешли школьные рамки. Я думаю, что для них это тоже станет своеобразным уроком, и в будущем они будут вести себя более осознанно. Это тоже опыт, который все мы получаем в подростковом возрасте. В данный момент хочу обратиться ко всем, кто продолжает обсуждать эту тему: для нас инцидент полностью исчерпан. Начались выпускные экзамены, для детей это очень серьезный этап в жизни. Главное для них сейчас – сосредоточится и спокойно подготовится к итоговой аттестации. Мне, как руководителю школы, тоже нужно полностью сосредоточиться на экзаменах, и решать другие проблемы, которые есть в учреждении, - прокомментировала Галина Пугина, директор МБОУ СОШ №77.
Директор также поблагодарила всех жителей Владивостока, которые выступили в поддержку школы, детей и ее как руководителя образовательного учреждения.
В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.
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ИСТОЧНИК KP.RU