2019-06-03T05:14:29+03:00
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Зоозащитники: в «китовую тюрьму» в Приморье начали водить детей на экскурсии

Тогда как ученые рекомендовали оградить морских млекопитающих от контактов с людьми [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В тесных вольерах содержатся 10 косаток и 87 белух. Фото: Глеб ИльинскийВ тесных вольерах содержатся 10 косаток и 87 белух. Фото: Глеб Ильинский
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Детей в Приморье познакомили с узниками центра реабилитации морских млекопитающих в бухте Средняя, который в народе прозвали «китовой тюрьмой». Напомним, в тесных вольерах содержатся 10 косаток и 87 белух, которые были отловлены еще детьми для продажи в Китай. 2 июня зоозащитники сняли на видео, как автобус и машины привезли к воротам "китовой тюрьмы" экскурсионную группу.

- Я запечатлела, как к воротам «китовой тюрьмы» подъехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. Я спросила, для чего они приехали, мне ответили, что на экскурсию, - рассказала зоозащитница Нина Зырянова.

В подтверждение своих слов она опубликовала видеозаписи, на которых видно, как группа взрослых и детей заходит на территорию «китовой тюрьмы» и отправляется в сторону вольеров. На фотографиях, предоставленных госпожой Зыряновой, запечатлены афиши, анонсирующие экскурсии и лекции о жизни морских млекопитающих в неволе и о белухах и косатках. При этом снимать на мобильные телефоны не разрешалось.

Зоозащитники: в «китовую тюрьму» в Приморье начали водить детей на экскурсии.Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это подтверждает, что в «китовой тюрьме» не проводят реадаптацию косаток и белушат, а значит, не готовят их к выпуску на свободу. Те, что организовали "тюрьму", игнорируют специалистов по морским млекопитающим, в том числе и команду Кусто и более 50 знаменитостей, которые просят выпустить животных на волю, - считает зоозащитница.

Афиши, анонсирующие экскурсии и лекции о жизни морских млекопитающих в неволе и о белухах и косатках Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Афиши, анонсирующие экскурсии и лекции о жизни морских млекопитающих в неволе и о белухах и косаткахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.

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«Международный проект по морским млекопитающим» опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой освободить косаток и белух из их заточения. Обращение подписали более 40 человек; среди них – музыкант Илья Лагутенко, актер Эдвард Нортон, бывшая королева Иордании Нур аль-Хусейн, супермодель Наталья Водянова. (подробности)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, ученые и руководители четырех компаний, занимавшихся отловом животных в Охотском море по заказу Китая - «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина», - подписали соглашение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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