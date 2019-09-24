Появились первые фотографии сгоревшего «Максима», сделанные внутри торгового центра во Владивостоке
Торговый центр «Максим» во Владивостоке сгорел 21 сентября. 70 сотрудников МЧС и 13 единиц техники боролись с огнем в течение суток. Утром 22 сентября открытое горение было полностью локализовано. Площадь пожара составила - 1500 квадратных метров. Сгорело практически четыре этажа здания. Порядка 160 предпринимателей потерпели убытки. Один из бизнесменов оценил причиненный ущерб в десятки миллионов рублей.
Власти приняли решение проверить все торговые центры города после пожара в "Максиме".
Пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке.
Почти сразу в сети появилось видео, снятое изнутри «Максима» во время пожара. Сама съемка и происходящее за камерой были достаточно убедительными. Следом распространились фотографии, сделанные также изнутри торгового центра уже после тушения пожара. Снимки подтверждают масштабы бедствия. Скорее всего, здание восстановлению не подлежит.
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.
Вместе с тем прокуратура инициировала проведение доследственной проверки. Мэрия решила, что после пожара в «Максиме» нужно проверить все торговые центры города на предмет пожарной безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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