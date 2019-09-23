2019-09-23T04:49:18+03:00
Происшествия

«Особое внимание детским зонам и фуд-кортам»: мэр Владивостока поручил проверить все торговые центры после пожара в «Максиме»

Глава города уверен, когда речь идет о жизнях людей, надо работать на опережение [видео]
Кристина ГРИН
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Фото: Прокуратура уже инициировала проведение доследственной проверки. Фото: alexander_khitrov.Фото: Прокуратура уже инициировала проведение доследственной проверки. Фото: alexander_khitrov.
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Олег Гуменюк, мэр Владивостока, поручил специалистам Госпожарнадзора провести внеплановые проверки всех торговых центров дальневосточной столицы, чтобы выяснить, как обстоят дела с их пожарной безопасностью, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Разумеется, такая инициатива появилась не с воздуха. В минувшую субботу практически дотла сгорел ТЦ «Максим». Площадь возгорания составила порядка 1500 квадратных метров. Лишь по счастливой случайности, никто в результате происшествия не пострадал. Тем не менее, горюют сейчас предприниматели, у которых погорел, в прямом смысле этого слова, бизнес. По словам президента DNS, ущерб от пожара – десятки миллионов рублей.

По мнению главы города, сейчас все усилия должны быть направлены не только на то, чтобы установить истинную причину возникновения в ТЦ, но и на то, чтобы проконтролировать состояние противопожарных систем во всех остальных центрах. Когда речь идет о жизнях людей, халатность недопустима.

Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

- Вчера на месте происшествия пожарным стоило больших усилий локализовать и потушить огонь. Причины возгорания установит следствие. Необходимо провести проверку всех торгово-развлекательных центров Владивостока, уделив особое внимание тем помещениям, где расположены детские игровые зоны и фуд-корты, - подчеркивает Олег Гуменюк. - Считаю, что также бдительно к вопросам пожарной безопасности надо относиться и арендаторам помещений торговых центров. Лишний раз самим пройти и посмотреть всё ли в порядке с пожарной безопасностью? В таких случаях надо работать на опережение.

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

По словам источника «Комсомольской правды - Владивосток», сгорело четыре этажа ТЦ «Максим». Окончательно потушить пожар смогли лишь утром 22 сентября. 70 сотрудников МЧС боролись с пламенем порядка суток. Сейчас на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности.

Напомним, что по факту пожара в ТЦ «Максим» проверку уже инициировала краевая прокуратура. После ЧП власти поставили по сомнение работу пожарной безопасности всего города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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