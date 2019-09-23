«Особое внимание детским зонам и фуд-кортам»: мэр Владивостока поручил проверить все торговые центры после пожара в «Максиме»

Олег Гуменюк, мэр Владивостока, поручил специалистам Госпожарнадзора провести внеплановые проверки всех торговых центров дальневосточной столицы, чтобы выяснить, как обстоят дела с их пожарной безопасностью, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Разумеется, такая инициатива появилась не с воздуха. В минувшую субботу практически дотла сгорел ТЦ «Максим». Площадь возгорания составила порядка 1500 квадратных метров. Лишь по счастливой случайности, никто в результате происшествия не пострадал. Тем не менее, горюют сейчас предприниматели, у которых погорел, в прямом смысле этого слова, бизнес. По словам президента DNS, ущерб от пожара – десятки миллионов рублей.

По мнению главы города, сейчас все усилия должны быть направлены не только на то, чтобы установить истинную причину возникновения в ТЦ, но и на то, чтобы проконтролировать состояние противопожарных систем во всех остальных центрах. Когда речь идет о жизнях людей, халатность недопустима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

- Вчера на месте происшествия пожарным стоило больших усилий локализовать и потушить огонь. Причины возгорания установит следствие. Необходимо провести проверку всех торгово-развлекательных центров Владивостока, уделив особое внимание тем помещениям, где расположены детские игровые зоны и фуд-корты, - подчеркивает Олег Гуменюк. - Считаю, что также бдительно к вопросам пожарной безопасности надо относиться и арендаторам помещений торговых центров. Лишний раз самим пройти и посмотреть всё ли в порядке с пожарной безопасностью? В таких случаях надо работать на опережение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733370" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

По словам источника «Комсомольской правды - Владивосток», сгорело четыре этажа ТЦ «Максим». Окончательно потушить пожар смогли лишь утром 22 сентября. 70 сотрудников МЧС боролись с пламенем порядка суток. Сейчас на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности.

Напомним, что по факту пожара в ТЦ «Максим» проверку уже инициировала краевая прокуратура. После ЧП власти поставили по сомнение работу пожарной безопасности всего города.

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