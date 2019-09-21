«Еще немного, и было бы, как в «Зимней вишне»: пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке тушили больше 7 часов

Утро для многих предпринимателей 21 сентября было больше, чем не добрым. За одно одно мгновение они лишились своего бизнеса. Против огня все бессильны. Пожар в ТЦ «Максим» произошел ранним утром, когда в здании не было ни одного посетителя. Только благодаря этому никто в результате происшествия не пострадал.

В начале седьмого о возгорании сообщил охранник здания. Огнем были объяты крыша и верхние этажи. Сперва языки пламени распространились на площади в 1000 квадратных метров, затем МЧС уточнило данные и выяснилось, что сгорело 1500 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие порядка 70 сотрудников «чрезвычайного» ведомства и 13 единиц техники. И вот, спустя семь часов открытое горение было полностью локализовано.

Открытое горение локализовали спустя семь часов. Фото: alexander_khitrov.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733370" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

- В настоящее время ведется осмотр места происшествия, разбор завалов и проливка конструкций,- отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По словам очевидцев, пожар возник из-за взрыва баллона в одном из заведений общепита на пятом этаже ТЦ. Там, кстати, находится детский развлекательны центр. По роковому стечению обстоятельств, сегодня «Максим» должен был с размахом отпраздновать 15-летний юбилей. Намечалось масштабное торжество. Сложно представить, к какому бедствию могло все привести, если бы пожар начался несколькими часами раньше, когда в здании были бы сотни семей с детьми. Жители Владивостока считают, что еще немного, и повторилась бы кемеровская трагедия. Тогда горевали бы не только по беспросветно потерянному товару.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Фото: alexander_khitrov.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

Вот, что думают по поводу произошедшего пользователи сети.

- Один из самых любимых торговых центров был! Очень жаль владельцев павильонов, такое количество товара! Все, что не затопило, наверное, пропитано гарью пожара.

- И опять на верхнем этаже детская игровая. Хорошо ночью загорелся. Как детям спасаться? Когда уже все игровые переместят на первый этаж!

- И вот так, в один миг, лишиться всего.

- Не спроста ведь ночью загорелся.

- Как же страшно! Еще немного, и было бы, как в «Зимней вишне»…

Прокуратура уже инициировала проведение доследственной проверки. Фото: alexander_khitrov.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733362" frameborder="0"></iframe> Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

Прокуратура уже инициировала проведение доследственной проверки. Надзорное ведомство намерено дать оценку работе пожарной безопасности.

- Надзорное ведомство даст оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений (в т.ч. помещения кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания) на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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