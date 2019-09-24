2019-09-24T09:57:28+03:00
Происшествия

Пожарную безопасность кафе, в котором началось возгорание в ТЦ «Максим» во Владивостоке, никогда не проверяли

В заведение сотрудники МЧС должны были наведаться лишь в декабре этого года [видео]
Кристина ГРИН
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Заведение, в котором начался пожар, должны были проверить только в декабре этого года. Фото: alexander_khitrov.Заведение, в котором начался пожар, должны были проверить только в декабре этого года. Фото: alexander_khitrov.
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Вчера во Владивостоке собрались все пострадавшие от пожара в ТЦ «Максим». Побеседовать с предпринимателями пришел директор торгового центра и представители регионального МЧС. В ходе разговора выяснилось, что большая часть бизнеса все же была застрахована. Только вот что это значит для арендаторов – так и непонятно.

Тем временем краевые власти уже приготовили для погорельцев льготный займ, при котором рассматривать каждого пострадавшего будут в индивидуальном порядке.

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

Как оказалось, вчера на собрании была приоткрыта еще одна завеса тайн ТЦ «Максима». После трагедии с кемеровской «Зимней вишней» все регионы по требованию Генпрокуратуры обязали проверить торговые центры на предмет соблюдения пожарной безопасности. В рейд сотрудники надзорного ведомства вышли весной прошлого года. Выяснилось, что уже тогда к «Максиму» возникли вопросы.

Помещение, в котором было расположено кафе «Саможар» и с которого начался пожар, проверку регионального МЧС не проходил. Вообще никогда.

- В это время на последнем этаже велись ремонтно-монтажные работы. В 2018 году там проводилась перепланировка. Проверять нам, по сути, было нечего. Сотрудники МЧС работали вместе с прокуратурой, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда - Владивосток» Михаил Исаметов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю. – Тогда наших работников подключили в рамках прокурорской проверки. Насколько мне известно, были выявлены нарушения и выписаны соответствующие предписания.

В самом торговом центре, действительно, были зафиксированы нарушения в сфере пожарной безопасности. По данным пресс-службе прокуратуры, руководство в кратчайшие сроки урегулировало все вопросы и устранило неполадки.

Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

Что же касается «Саможара», в котором были зафиксированы очаги горения, он никогда не проходил проверку оснащения систем пожарной безопасности. Выяснилось, что сотрудники МЧС должны были наведаться в кафе лишь в декабре 2019 года. Не успели. Случай сам дал понять, что проверку заведение не прошло.

Так и вышло, что весной 2018 года надзорному ведомству было нечего проверить из-за ремонтных работ, а уже в декабре 2019 - из-за того, что кафе сгорело вместе с 1500 квадратными метрами торгового центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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