2019-09-26T09:19:52+03:00
Общество

«Народный адвокат»: в каком случае погорельцам ТЦ «Максим» во Владивостоке ждать компенсаций?

Ущерб от масштабного пожара в торговом центре исчисляется сотнями миллионов рублей [аудио]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Площадь возгорания – более 1,5 тысячи квадратных метров, тушили здание сутки. Фото: alexander_khitrovПлощадь возгорания – более 1,5 тысячи квадратных метров, тушили здание сутки. Фото: alexander_khitrovФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Самой обсуждаемой темой последней недели стал пожар в торговом центре «Максим». Площадь возгорания – более 1,5 тысячи квадратных метров, тушили здание сутки, а причиненный ущерб исчисляется миллионами рублей. Для ряда предпринимателей торговые точки в «Максиме» - все. В бизнес вложены кровные деньги, кредиты и колоссальные усилия. Что делать погорельцам ТЦ – рассказал в эфире радио «КП-Приморье» адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев.

Что делать погорельцам ТЦ – рассказал в эфире радио «КП-Приморье» адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев

Что делать погорельцам ТЦ – рассказал в эфире радио «КП-Приморье» адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев

- Позавчера мы по просьбе бизнес-омбудсмена участвовали в приеме предпринимателей, чье имущество было уничтожено, давали консультации и рассказывали, что им нужно делать в этой ситуации. То, что рассказывали предприниматели – вгоняет в печаль. У кого-то ущерб на 500 тысяч рублей, потому что было мало товара, но для них это значительные потери. Другие потеряли десятки миллионов рублей. Подавляющее большинство предпринимателей вложили в бизнес практически все сбережения и даже взяли кредиты, за которые надо расплачиваться, несмотря на то, что все сгорело, - рассказал Алексей Ананьев.

ПОЧЕМУ ТОВАР НЕ БЫЛ ЗАСТРАХОВАН?

У подавляющего большинства предпринимателей, арендовавших торговые точки в сгоревшем ТЦ «Максим», товар не был застрахован. Дело в том, что эта процедура довольно сложная и маловыполнимая.

- Представьте, предприниматель торгует шубами, либо пастельными принадлежностями. Как ему страховать этот товар? Постоянно после закупки новой партии приглашать специалиста и пересчитывать? Ни одна компания не будет страховать товар в единичных экземплярах. С партией такая же ситуация – это сложные вопросы и страховщики ха это не берутся, - отметил адвокат.

КОГДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЖДАТЬ ВЫПЛАТ?

Для начала предстоит установить причину возгорания и найти ответственных. В данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены экспертизы. По их итогам будут установлены очаг возгорания, источник и причина.

Официального комментария на этот счет нет, однако, по словам очевидцев, пожар возник из-за взрыва газового баллона в одном из кафе в ТЦ «Максим». Официальную версию назовет Госпожнадзор.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОВАТ В ПОЖАРЕ?

Один из главных вопросов: «С кого требовать возмещения ущерба?». Здесь есть несколько вариантов развития событий. Первый: виновным признают физическое лицо, не относящееся к владельцам здания или к числу бизнесменов, работавших в ТЦ.

- Это самый худший сценарий для тех, кто понес убытки. Дай бог, чтобы тот, кто окажется виновным, был миллиардером. Я не думаю, что физическое лицо будет платежеспособно по тем искам, которые к нему будут заявлены, - добавил Алексей Ананьев.

Второй предполагаемый вариант – вина на арендодателе, который не соблюдал нормы пожарной безопасности или пренебрегал ими. Тогда именно он будет возмещать ущерб пострадавшим бизнесменам. Однако в этом случае стоит внимательней ознакомиться с договором об аренде помещения в ТЦ «Максим», а лучше всего проконсультироваться с юристом.

Третий исход – виноват кто-то из арендаторов, который также игнорировал нормы пожарной безопасности или недобросовестно эксплуатировал помещение. Например, банально включил обогреватель, его замкнуло и пошло-поехало. В этом случае все претензии можно будет адресовать к провинившемуся бизнесмену.

КУДА ИДТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

Пострадавшим бизнесменам необходимо придти в торговый центр, провести осмотр своего товара, составить акт осмотра с приглашением соответствующего представителя ТЦ, сфотографировать (это плюсом в суде). Также нужно провести ревизию, подкрепив соответствующим актом, и составить перечень сгоревших товаров. Далее стоит собрать документы, которые подтверждают, что товар на N-ую сумму был у вас на руках и погорел. Это могут быть товарно-транспортные накладные, чеки.

- А вот незадекларированный товар подтвердить никак не получится. Он изначально ввезен контрабандным путем и его законность нахождения на территории России под вопросом, - подчеркнул адвокат.

В любом случае пострадавшим бизнесменам необходима консультация грамотного юриста.

СОВЕТ НА БУДУЩЕЕ

Предпринимателю важно не попасть в невыгодное для себя положения на первых шагах. Понятно, что бизнес сопряжен с рисками, и для того, чтобы их минимизировать, необходимо довериться профессионалам.

Подводные камни могут ждать бизнесмена даже на стадии заключения договора аренды, поэтому профессионалы советуют: перед тем, как поставить автограф под соглашением, покажите бумаги юристу.

- Необходимо понимать, как происходит подписание договоров аренды помещений в ТЦ. Как правило, с такими целями предприниматель приходит по объявлению и говорит. Ему дается типовой договор, который разрабатывается администрацией ТЦ. Но мы понимаем, что он составлен, как правило, не в интересах арендатора, а по большей части наоборот. Делается это для того, чтобы арендодатель в случае чего мог избежать ответственности, - подчеркнул Алексей Ананьев.

Если предприниматель и администрация торгового центра договориться не смогли – жизнь на этом не заканчивается. Всегда можно найти другое помещение с условиями аренды, которые устраивают обе стороны.

Народный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еще немного, и было бы, как в «Зимней вишне»: пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке тушили больше 7 часов

Прокуратура уже проводит проверку [фото, видео]

Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей

К счастью, происшествие случилось не в момент торжества [видео]

Президент DNS: Ущерб на десятки миллионов. Но представьте, если бы все загорелось при покупателях

Дмитрий Алексеев прокомментировал «Комсомолке» пожар в ТЦ «Максим», где выгорел один из магазинов сети (читайте также...)

Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»

Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей [видео]

Сколько стоит сгоревший во Владивостоке торговый центр "Максим"

Оценить здание частично можно благодаря публичной кадастровой карте

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
Пожилой водитель Toyota Camry насмерть сбил 72-летнего велосипедиста в Приморье
Депутаты Приморья протянули руку помощи детям-сиротам
Стало известно, когда во Владивостоке подорожает проезд
Губернатор Приморья попросил денег у Министра природных ресурсов РФ на дамбы
Рукописное письмо получил судья Владивостока от сидельца СИЗО
Сотни жителей Владивостока на три дня останутся без горячей воды
Вместо погон - роба: экс-глава уголовного розыска Приморского края проведет за решеткой еще два месяца
Снижение районного коэффициента вызвало бурю споров на трехсторонней комиссии
Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье
Во Владивостоке наказали кафе, в котором играла авторская музыка
ФСБ задержала иностранца, который несколько минут провел незаконно в Приморье
Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»
Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами
Эвакуированных моряков с горящей плавбазы «Петр Житников» доставят во Владивосток
Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП
На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока
Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях
Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье
Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу