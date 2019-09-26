«Народный адвокат»: в каком случае погорельцам ТЦ «Максим» во Владивостоке ждать компенсаций?

Самой обсуждаемой темой последней недели стал пожар в торговом центре «Максим». Площадь возгорания – более 1,5 тысячи квадратных метров, тушили здание сутки, а причиненный ущерб исчисляется миллионами рублей. Для ряда предпринимателей торговые точки в «Максиме» - все. В бизнес вложены кровные деньги, кредиты и колоссальные усилия. Что делать погорельцам ТЦ – рассказал в эфире радио «КП-Приморье» адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев.

Что делать погорельцам ТЦ – рассказал в эфире радио «КП-Приморье» адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев

- Позавчера мы по просьбе бизнес-омбудсмена участвовали в приеме предпринимателей, чье имущество было уничтожено, давали консультации и рассказывали, что им нужно делать в этой ситуации. То, что рассказывали предприниматели – вгоняет в печаль. У кого-то ущерб на 500 тысяч рублей, потому что было мало товара, но для них это значительные потери. Другие потеряли десятки миллионов рублей. Подавляющее большинство предпринимателей вложили в бизнес практически все сбережения и даже взяли кредиты, за которые надо расплачиваться, несмотря на то, что все сгорело, - рассказал Алексей Ананьев.

ПОЧЕМУ ТОВАР НЕ БЫЛ ЗАСТРАХОВАН?

У подавляющего большинства предпринимателей, арендовавших торговые точки в сгоревшем ТЦ «Максим», товар не был застрахован. Дело в том, что эта процедура довольно сложная и маловыполнимая.

- Представьте, предприниматель торгует шубами, либо пастельными принадлежностями. Как ему страховать этот товар? Постоянно после закупки новой партии приглашать специалиста и пересчитывать? Ни одна компания не будет страховать товар в единичных экземплярах. С партией такая же ситуация – это сложные вопросы и страховщики ха это не берутся, - отметил адвокат.

КОГДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЖДАТЬ ВЫПЛАТ?

Для начала предстоит установить причину возгорания и найти ответственных. В данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены экспертизы. По их итогам будут установлены очаг возгорания, источник и причина.

Официального комментария на этот счет нет, однако, по словам очевидцев, пожар возник из-за взрыва газового баллона в одном из кафе в ТЦ «Максим». Официальную версию назовет Госпожнадзор.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОВАТ В ПОЖАРЕ?

Один из главных вопросов: «С кого требовать возмещения ущерба?». Здесь есть несколько вариантов развития событий. Первый: виновным признают физическое лицо, не относящееся к владельцам здания или к числу бизнесменов, работавших в ТЦ.

- Это самый худший сценарий для тех, кто понес убытки. Дай бог, чтобы тот, кто окажется виновным, был миллиардером. Я не думаю, что физическое лицо будет платежеспособно по тем искам, которые к нему будут заявлены, - добавил Алексей Ананьев.

Второй предполагаемый вариант – вина на арендодателе, который не соблюдал нормы пожарной безопасности или пренебрегал ими. Тогда именно он будет возмещать ущерб пострадавшим бизнесменам. Однако в этом случае стоит внимательней ознакомиться с договором об аренде помещения в ТЦ «Максим», а лучше всего проконсультироваться с юристом.

Третий исход – виноват кто-то из арендаторов, который также игнорировал нормы пожарной безопасности или недобросовестно эксплуатировал помещение. Например, банально включил обогреватель, его замкнуло и пошло-поехало. В этом случае все претензии можно будет адресовать к провинившемуся бизнесмену.

КУДА ИДТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

Пострадавшим бизнесменам необходимо придти в торговый центр, провести осмотр своего товара, составить акт осмотра с приглашением соответствующего представителя ТЦ, сфотографировать (это плюсом в суде). Также нужно провести ревизию, подкрепив соответствующим актом, и составить перечень сгоревших товаров. Далее стоит собрать документы, которые подтверждают, что товар на N-ую сумму был у вас на руках и погорел. Это могут быть товарно-транспортные накладные, чеки.

- А вот незадекларированный товар подтвердить никак не получится. Он изначально ввезен контрабандным путем и его законность нахождения на территории России под вопросом, - подчеркнул адвокат.

В любом случае пострадавшим бизнесменам необходима консультация грамотного юриста.

СОВЕТ НА БУДУЩЕЕ

Предпринимателю важно не попасть в невыгодное для себя положения на первых шагах. Понятно, что бизнес сопряжен с рисками, и для того, чтобы их минимизировать, необходимо довериться профессионалам.

Подводные камни могут ждать бизнесмена даже на стадии заключения договора аренды, поэтому профессионалы советуют: перед тем, как поставить автограф под соглашением, покажите бумаги юристу.

- Необходимо понимать, как происходит подписание договоров аренды помещений в ТЦ. Как правило, с такими целями предприниматель приходит по объявлению и говорит. Ему дается типовой договор, который разрабатывается администрацией ТЦ. Но мы понимаем, что он составлен, как правило, не в интересах арендатора, а по большей части наоборот. Делается это для того, чтобы арендодатель в случае чего мог избежать ответственности, - подчеркнул Алексей Ананьев.

Если предприниматель и администрация торгового центра договориться не смогли – жизнь на этом не заканчивается. Всегда можно найти другое помещение с условиями аренды, которые устраивают обе стороны.

Народный адвокат: взгляд на пожар в ТЦ «Максим» с юридической точки зрения 00:00 00:00

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