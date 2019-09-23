Арендаторов сгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке пускают к своим торговым точкам

В минувшую субботу во Владивостоке дотла сгорел один из первых городских торговых центров. В этот день ТЦ «Максим» готовился отмечать свой 15-летний юбилей, по предварительной версии, причиной крупного пожара стал хлопок газа. Площадь возгорания составила более 1,5 тысячи квадратных метров, тушили здание сутки. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, однако серьезно пострадали предприниматели, которые арендовали торговые точки в сгоревшем «Максиме».

- Когда пожар случился, предприниматели были растеряны и не понимали, что им делать. У них шок и мало кто, наверно, будет хорошо соображать в такой ситуации, - рассказала в эфире радио «КП-Приморье» Марина Шемилина, бизнес-омбудсмен региона.

Подсчитать ущерб, причиненный пожаром, бизнесмены пока не решаются – доступ к торговым точкам есть далеко не у всех пострадавших. Ясно одно: потеряны сотни миллионов рублей, которые вряд ли вернуться предпринимателям – страховка на товар почти у всех арендаторов отсутствовала. По словам президента DNS, ущерб от пожара – десятки миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

- Вчера (22 сентября – прим. ред.) в здание частично пустили арендаторов торговых точек на первом этаже. Они приступили к вывозу товара, сегодня продолжат. Проблема в том, что в ТЦ нет электричества, а весь первый этаж, несмотря на то, что не пострадал от огня, пострадал от воды. Товар, конечно, по-хорошему нужно актировать – это не быстрый процесс, поэтому запускают по три-четыре человека, - поделилась Марина Шемилина.

Наименьший ущерб, как добавила госпожа Шемилина, понесли ювелирные бутики, которые находились на первом этаже сгоревшего ТЦ. А вот предпринимателям, арендовавшим торговые точки на втором и выше этажах, надежды остается мало – пожар уничтожил практически все. Оценить состояние бутиков и товара пока невозможно.

- Помимо ущерба, который понесли предприниматели, у них есть ряд обязательств, например, перед поставщиками, работниками, различными официальными структурами, куда нужно подавать отсчеты. Сейчас нужно все правильно сделать, чтобы не получить штрафные санкции, - добавила Марина Шемилина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733370" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

Сегодня, 23 сентября, бизнес-омбудсмен Приморья организовывает собрание арендаторов бутиков в сгоревшем ТЦ «Максим», где будет выработана стратегия помощи пострадавшим предпринимателям.

Напомним, что по факту пожара в ТЦ «Максим» проверку уже инициировала краевая прокуратура. После ЧП власти поставили по сомнение работу пожарной безопасности всего города. Также свою проверку организует мэрия Владивостока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еще немного, и было бы, как в «Зимней вишне»: пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке тушили больше 7 часов

Прокуратура уже проводит проверку [фото, видео]

Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей

К счастью, происшествие случилось не в момент торжества [видео]

Президент DNS: Ущерб на десятки миллионов. Но представьте, если бы все загорелось при покупателях

Дмитрий Алексеев прокомментировал «Комсомолке» пожар в ТЦ «Максим», где выгорел один из магазинов сети (читайте также...)

Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»

Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей [видео]

Сколько стоит сгоревший во Владивостоке торговый центр "Максим"

Оценить здание частично можно благодаря публичной кадастровой карте

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]