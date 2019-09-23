2019-09-23T05:03:08+03:00
Общество

Арендаторов сгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке пускают к своим торговым точкам

Пока частично открыт первый этаж здания, где находится много ювелирных магазинов [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Подсчитать ущерб, причиненный пожаром, бизнесмены пока не решаются. Фото: alexander_khitrovПодсчитать ущерб, причиненный пожаром, бизнесмены пока не решаются. Фото: alexander_khitrovФото: Социальные сети
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В минувшую субботу во Владивостоке дотла сгорел один из первых городских торговых центров. В этот день ТЦ «Максим» готовился отмечать свой 15-летний юбилей, по предварительной версии, причиной крупного пожара стал хлопок газа. Площадь возгорания составила более 1,5 тысячи квадратных метров, тушили здание сутки. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, однако серьезно пострадали предприниматели, которые арендовали торговые точки в сгоревшем «Максиме».

- Когда пожар случился, предприниматели были растеряны и не понимали, что им делать. У них шок и мало кто, наверно, будет хорошо соображать в такой ситуации, - рассказала в эфире радио «КП-Приморье» Марина Шемилина, бизнес-омбудсмен региона.

Подсчитать ущерб, причиненный пожаром, бизнесмены пока не решаются – доступ к торговым точкам есть далеко не у всех пострадавших. Ясно одно: потеряны сотни миллионов рублей, которые вряд ли вернуться предпринимателям – страховка на товар почти у всех арендаторов отсутствовала. По словам президента DNS, ущерб от пожара – десятки миллионов рублей.

Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

- Вчера (22 сентября – прим. ред.) в здание частично пустили арендаторов торговых точек на первом этаже. Они приступили к вывозу товара, сегодня продолжат. Проблема в том, что в ТЦ нет электричества, а весь первый этаж, несмотря на то, что не пострадал от огня, пострадал от воды. Товар, конечно, по-хорошему нужно актировать – это не быстрый процесс, поэтому запускают по три-четыре человека, - поделилась Марина Шемилина.

Наименьший ущерб, как добавила госпожа Шемилина, понесли ювелирные бутики, которые находились на первом этаже сгоревшего ТЦ. А вот предпринимателям, арендовавшим торговые точки на втором и выше этажах, надежды остается мало – пожар уничтожил практически все. Оценить состояние бутиков и товара пока невозможно.

- Помимо ущерба, который понесли предприниматели, у них есть ряд обязательств, например, перед поставщиками, работниками, различными официальными структурами, куда нужно подавать отсчеты. Сейчас нужно все правильно сделать, чтобы не получить штрафные санкции, - добавила Марина Шемилина.

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

Сегодня, 23 сентября, бизнес-омбудсмен Приморья организовывает собрание арендаторов бутиков в сгоревшем ТЦ «Максим», где будет выработана стратегия помощи пострадавшим предпринимателям.

Напомним, что по факту пожара в ТЦ «Максим» проверку уже инициировала краевая прокуратура. После ЧП власти поставили по сомнение работу пожарной безопасности всего города. Также свою проверку организует мэрия Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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