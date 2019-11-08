Выпуск последней партии белух из приморской «китовой тюрьмы»: из-за ветра в план по освобождению внесены изменения

В Приморье продолжается операция по выпуску последних крупных обитателей «китовой тюрьмы» - на волю отпустят 50 белух. Погрузка китообразных шла два дня, но из-за ветра ее приходилось прерывать, так как мормлеки могли травмироваться. Судно успело принять на борт 19 белух.

Ветер помешал полностью загрузить корабль «Профессор Кагановский», которое перевозит белух к месту выпуска. Напомним, что свободу китообразные в этот раз обретут в Приморье – в бухте Успения – у берегов Лазовского заповедника. Место находится примерно в 100 километров от бухты Средняя, где находится центр реадаптации морских млекопитающих, называемый в народе «китовой тюрьмой».

Ученые приняли решение внести корректировки в план выпуска белух и освободить полсотни китообразных в три этапа. Сегодня, 8 ноября, домой вернутся 19 мормлеков, которых успел принять «Профессор Кагановский».

Судно успело принять на борт 19 белухФото: ВНИРО

- Как сообщили в управлении Пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю, их корабль сегодня ночью (с 7 на 8 ноября – прим.ред.) сопроводил судно «Профессор Кагановский» от бухты Средней до бухты Успения и в настоящее время контролирует выпуск белух и ведет подсчет выпускаемых животных. Погрануправление также сообщает, что браконьерских судов в районе выпуска и на прилегающих акваториях нет – пограничники проверили это заблаговременно, - говорится в сообщении коалиции «Свободу косаткам и белухам».

Одновременно в бухте Средняя идет погрузка 14 животных на НИС «Зодиак», который затем отправится в бухту Успения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- После возвращения «Профессора Кагановского», ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска, - добавили специалисты ВНИРО.

Напомним, что десять косаток и 26 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей. По словам зоозащитников, в «китовой тюрьме» также содержатся моржи и тюлени

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Последнюю партию косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

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