2019-11-18T06:10:12+03:00
Общество

Заснеженный Владивосток поплыл: город в ожидании «Дня жестянщика»

Ситуация может сильно ухудшиться к вечеру [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Вечером ожидается транспортный коллапсВечером ожидается транспортный коллапсФото: Милана СОКОЛ
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Столица Приморского края оправляется после мощного удара стихии. Из-за осадков в виде снега с дождем городские улицы превратились в полосу препятствий, как для пешеходов, так и для автомобилистов. При этом некоторые дворы и дороги еще завалены сугробами, пройти и проехать удается с трудом. Не лучше ситуация и в тех районах, где уже началась оттепель, лужи вперемешку со льдом существенно осложняют движение. Противоледные реагенты, которыми обработали магистрали накануне, оказались попросту смыты ливнем. Дорожная обстановка может значительно ухудшиться к вечеру, синоптики обещают понижение температур, сообщает «КП»-Владивосток».

Накатанная колея и лужи осложняют движение Фото: Милана СОКОЛ

Накатанная колея и лужи осложняют движениеФото: Милана СОКОЛ

Авто буксуют на подъемах Фото: Милана СОКОЛ

Авто буксуют на подъемахФото: Милана СОКОЛ

Снег с дождем и шквальный ветер обрушились на Владивосток в ночь на 18 ноября. Как итог – скользкие дороги, не прочищенные дворы и лестницы, буксующие авто. Кстати, именно автолюбители значительно усложнили дорожную обстановку в городе. Из-за сильных пробок снегоуборочная техника попросту не смогла нормально очистить трассы. Дорожникам пришлось вооружаться лопатами и выходить на ручную уборку снега. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, накануне городские дороги были обработаны противоледными реагентами, но сильный дождь их смыл.

Обочины и заезды в сугробах,а на проезжей части уже вода Фото: Милана СОКОЛ

Обочины и заезды в сугробах,а на проезжей части уже водаФото: Милана СОКОЛ

Лопаты сегодня в почете Фото: Милана СОКОЛ

Лопаты сегодня в почетеФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что пренебрегли выполнением своих непосредственных обязанностей по расчистке дворов многие управляющие компании. Жители города жалуются, что выходя из подъездов, попросту попадают в сугробы. Остаются заваленными лестницы и тротуары. В некоторых районах, снег, который не убрали с утра, уже начал таять, однако лучше от этого местным жителям не стало. Огромные лужи тоже осложняют движение, при этом к вечеру вода может замерзнуть, по прогнозам специалистов «Примпогоды», температура в городе опустится до -8 градусов.

Люди вынуждены шагать по лужам Фото: Милана СОКОЛ

Люди вынуждены шагать по лужамФото: Милана СОКОЛ

Ступеньки завалены снегом Фото: Милана СОКОЛ

Ступеньки завалены снегомФото: Милана СОКОЛ

На данный момент проезд осложнен во многих районах города, особенно трудно дается автомобилистам преодоление горок на межквартальных дорогах, которые остаются заснеженными. Улицу Косманавтов во Владивостоке и вовсе затопило, из-за не справляющейся ливневой канализации, машины местных жителей ушли под воду. Многие горожане уже предрекают очередной «День жестянщика».

К вечеру снежная каша может превратиться в лед Фото: Милана СОКОЛ

К вечеру снежная каша может превратиться в ледФото: Милана СОКОЛ

Работники некоторых заведений вышли на уборку близлежащей территории Фото: Милана СОКОЛ

Работники некоторых заведений вышли на уборку близлежащей территорииФото: Милана СОКОЛ

Преодолеть заснеженные горки могут не все.Владивосток после первого сильного снегопадаМилана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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