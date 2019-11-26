ФСБ задержала 18 северокорейских браконьеров у берегов Приморья

Манящие биоресурсы снова завлекли в Приморье браконьеров из Северной Кореи. Пограничники поймали две группы северокрейцев: одна ловила краба-стригуна опилио, вторая терпела бедствие, сообщает «КП-Владивосток».

Браконьеры из КНДР на трех маломерных судах зашли слишком далеко – в российские территориальные воды. Без разрешительных документов и совести северокорейцы поймали в море 1600 особей живого краба-стригуна опилио. Во всяком случае, именно такой улов изъяли у браконьеров приморские пограничники. Крабов отпустили в естественную среду обитания, а вот граждан – нет.

- В отношении нарушителей проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, - коротко сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Вторую группу иностранцев, которые по странному стечению обстоятельств, оказались рядом с Приморьем, нашли в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Северокрейцы терпели бедствие вместе со своим мотоботом. Сотрудники ФСБ спасли шесть человек, оказали необходимую медицинскую помощь и передали КНДР.

Напомним, что в этом году Приморье пережило наплыв северокорейских шхун. Суда КНДР во время тайфунов под сигналом «терплю бедствие» заходили в территориальные воды и, не стесняясь, добывали биоресурсы и сходили на берег, что в таких ситуациях запрещено. Кроме этого, северокорейцы бросали мусор за борт и использовали запрещенные в России орудия лова, среди них – ставные сети, в которых часто путаются и погибают морские млекопитающие.

А 17 сентября граждане КНДР на двух шхунах и 11-ти мотоботах промышляли в российской исключительной экономической зоне примерно в 180 милях от Приморья - в районе банки Кита-Ямато. Браконьеров обнаружили российские пограничники, но северокорейцы на шхуне SMRT DAE YANG 10 не захотели подчиниться законным требованиям и напали на сотрудников ФСБ. Как итог – четыре российских военнослужащих получили ранения, один из граждан КНДР погиб. Четверо участников нападения из Северной Кореи отправились в колонию.

В начале октября число задержанных за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России граждан КНДР приблизилось к 570. Как правило, нелегалы дожидаются решения своей участи под конвоем на своих шхунах, которые стоят на рейде под Находкой и поселком Посьет. И даже в этот момент они продолжают заниматься незаконным промыслом и губить экологию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732345" frameborder="0"></iframe> Северокорейские шхуны покидают Приморье.Видео: Роман Капустян

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

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