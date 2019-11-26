2019-11-26T10:51:14+03:00
Общество

ФСБ задержала 18 северокорейских браконьеров у берегов Приморья

Еще несколько граждан КНДР шли на дно вместе с мотоботом [видео]
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Ссеверокорейцы поймали в море 1600 особей живого краба-стригуна опилиоСсеверокорейцы поймали в море 1600 особей живого краба-стригуна опилиоФото: Нигина БЕРОЕВА
Изменить размер текста:

Манящие биоресурсы снова завлекли в Приморье браконьеров из Северной Кореи. Пограничники поймали две группы северокрейцев: одна ловила краба-стригуна опилио, вторая терпела бедствие, сообщает «КП-Владивосток».

Браконьеры из КНДР на трех маломерных судах зашли слишком далеко – в российские территориальные воды. Без разрешительных документов и совести северокорейцы поймали в море 1600 особей живого краба-стригуна опилио. Во всяком случае, именно такой улов изъяли у браконьеров приморские пограничники. Крабов отпустили в естественную среду обитания, а вот граждан – нет.

- В отношении нарушителей проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, - коротко сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Вторую группу иностранцев, которые по странному стечению обстоятельств, оказались рядом с Приморьем, нашли в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Северокрейцы терпели бедствие вместе со своим мотоботом. Сотрудники ФСБ спасли шесть человек, оказали необходимую медицинскую помощь и передали КНДР.

Напомним, что в этом году Приморье пережило наплыв северокорейских шхун. Суда КНДР во время тайфунов под сигналом «терплю бедствие» заходили в территориальные воды и, не стесняясь, добывали биоресурсы и сходили на берег, что в таких ситуациях запрещено. Кроме этого, северокорейцы бросали мусор за борт и использовали запрещенные в России орудия лова, среди них – ставные сети, в которых часто путаются и погибают морские млекопитающие.

А 17 сентября граждане КНДР на двух шхунах и 11-ти мотоботах промышляли в российской исключительной экономической зоне примерно в 180 милях от Приморья - в районе банки Кита-Ямато. Браконьеров обнаружили российские пограничники, но северокорейцы на шхуне SMRT DAE YANG 10 не захотели подчиниться законным требованиям и напали на сотрудников ФСБ. Как итог – четыре российских военнослужащих получили ранения, один из граждан КНДР погиб. Четверо участников нападения из Северной Кореи отправились в колонию.

В начале октября число задержанных за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России граждан КНДР приблизилось к 570. Как правило, нелегалы дожидаются решения своей участи под конвоем на своих шхунах, которые стоят на рейде под Находкой и поселком Посьет. И даже в этот момент они продолжают заниматься незаконным промыслом и губить экологию.

Северокорейские шхуны покидают Приморье.Видео: Роман Капустян

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Туберкулез и конъюнктивит нашли у северокорейцев, обвиняемых в нападении на приморских пограничников

Медицинская помощь потребовалась двум гражданам КНДР (подробнее)

Кто или что позволяет браконьерам из КНДР грабить Приморье

«КП-Владивосток» попыталась разобраться, почему северокорейские рыбаки добывают наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации (читать далее)

«Мы их спасаем от тайфунов, они в нас стреляют»: что приморцы думают о нападении корейцев на ФСБ

Подавляющее большинство уверено, что все произошедшее – последствие вседозволенности (читать далее...)

ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР

Пограничники получили ранения различной степени тяжести, но состояние стабильное (читать далее...)

После нападения браконьерами КНДР на пограничников в Приморье возбуждено уголовное дело

По уточненным данным, ранения получили четыре пограничника (читать далее...)

Еще один рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника в Приморье

Ранее другие члены рыбацкой шхуны «SMRT DAE YANG 10» получили приговоры (читать далее..)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Браконьеры из Северной Кореи грабят Приморье»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Татарстане учительница на уроке возмутилась прической мальчика и сделала из него "девочку"
Когда его родители попытались получить от руководства школы объяснения, то их вызвали на заседание комитета по профилактике правонарушений несовершеннолетних [фото]
Новости 24
Летел, собирая столбы: в центре Владивостока произошло серьезное ДТП
Вандал, пнувший статую собаки в центре Владивостока, попал на видео
60 бесплатных катков подготовят в разных районах Владивостока
Мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» продлят на Дальнем Востоке
Жители Владивостока смогут проголосовать на выборах в парламент Узбекистана
«Куда девушки пропадают?!»: в крае разыскивают очередную голубоглазую красавицу
Человек-паук, форточник или любовник – приморцы обсуждают поступок смельчака
«Ростелеком» запустил акцию «Ускорение для Видеонаблюдения» в Приморском крае
Приморец спрятал в микроавтобусе трепанга на 2,5 миллиона рублей
Жители – в восторге, дрифтеры – в трауре: еще одно кольцо во Владивостоке станет непригодно для гонок
«Заторы в любую погоду»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
ОПГ во Владивостоке избивала людей за доли квартирах и плеснула кислотой в лицо женщине
Пальто vs шуба: во Владивостоке ожидается резкое похолодание, но только вечером
90 миллионов россиян получают заказы из интернет-магазинов в отделениях Почты России
Осадки вечером – жди коллапс: снег и ветер вновь вернутся во Владивосток
Из-за опасно подозрительного предмета во Владивостоке эвакуировали пациентов больницы
Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке
Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске
Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают подростка