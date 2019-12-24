2019-12-24T07:50:04+03:00
Происшествия

Сыну полицейской по кличке «Гепард» предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 17-летней красавицы из Кировского

По версии следствия, парень убил девушку, чтобы скрыть следы преступления [фото, видео]
Кристина ГРИН
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На снимке убитая Даша, а рядом человек, которого она называла братом. "Брату" и предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Фото: личные станицы погибшей и главного подозреваемого.На снимке убитая Даша, а рядом человек, которого она называла братом. "Брату" и предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Фото: личные станицы погибшей и главного подозреваемого.
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Следственные органы предъявили обвинение 24-летнему жителю Кировского. Его подозревают в изнасиловании и убийстве 17-летней Даши, которую называют первой красавицей поселка.

Местные говорят, что Даша была первой красавицей Кировского. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Местные говорят, что Даша была первой красавицей Кировского. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Напомним, что девочка пропала в конце ноября. Ушла гулять вместе с другом семьи Антоном, которого называла «братом», и не вернулась. Позже стало известно о том, что два года Антон пытался ухаживать за Дашей, но взаимностью ему ответить девочка не могла, поэтому парень играл в друга. Втерся в доверие не только к ней, но и к ее родным. В день исчезновения они вместе ходили в кафе. Эксклюзивное видео последних минут жизни Даши мы публиковали на нашем сайте.

Эксклюзивное видео «КП»: последние минуты жизни приморская красавица провела со своим душегубом.

По версии следствия, между Дашей и Антоном в машине возникла ссора. Там «Гепард» - кличка обвиняемого, изнасиловал 17-летнюю девочку. Боясь, что его преступление раскроет сама Даша, принял решение лишить ее жизни. Тело красавицы из Кировского нашли под мостом в реке Уссури без нижнего белья.

Два года он ухаживал за Дашей, но, получив отказа, жестоко расправился с девушкой. Фото: личная страница обвиняемого.

Два года он ухаживал за Дашей, но, получив отказа, жестоко расправился с девушкой. Фото: личная страница обвиняемого.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплект мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы, - отмечает Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю. - В рамках уголовного дела назначено ряд судебных экспертиз, с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, допрашиваются свидетели.

Появилось видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье.СУ СК России по Приморскому краю

Отметим, что расследованием занимаются сотрудники отдела особо важных дел регионального СУ СК.

Тело Даши нашли под мостом в реке Уссури. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Тело Даши нашли под мостом в реке Уссури. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Напомним, что главный подозреваемый в убийстве и изнасиловании 17-летней Даши является сыном сотрудницы полиции. Родственники погибшей опасаются, что погоны родительницы Антона помогут ему избежать заслуженного наказания. Согласно УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Родственники Даши просят всех неравнодушных граждан о помощи в сборе средств на установку памятника девушки: 4276850038486160 Галина Павловна К.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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