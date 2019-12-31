Чудеса 2019 года: свободу китам, мост на Елену и ипотека 2%

Чуть ранее, подводя итоги года, мы уже вспоминали, какими громкими скандалами запомнится нам 2019-й. Но не только плохое принес нам год свиньи, конечно, вовсе даже наоборот. Именно в этом году мормлеки из "китовой тюрьмы" обрели свободу, Владивосток наконец-то получил статус столицы Приморского края, а в порт города зашел самый большой круизный лайнер в истории российских портов, - подборку самых позитивных событий уходящего 2019 года подготовила для вас "КП".

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Звучит, конечно, фантастично, и на первый взгляд участие в этой программе только для избранных. Но нет. Пока обсуждались условия, многие ограничения отпали, и сегодня банки действительно выдают деньги под фантастический процент. Старт был дан 7 декабря, а спустя три дня во Владивостоке первые семьи уже оформили кредиты в банковских офисах. Эксперты предсказывают, что скоро спрос на новострои приведет к подорожанию квадратного метра, а застройщики будут под эту программу стараться строить везде, где только можно, провоцируя новые митинги против точечной застройки.

Больше, чем в Питере

Год стал рекордным по количеству заходов круизных лайнеров. А 9 сентября у морвокзала Владивостока пришвартовался «Спектр морей». Таких гигантов не то что в Приморье - в России еще не видели. На его борту прибыло около 5 тысяч пассажиров из 38 стран мира. Принять большого гостя дальневосточная столица смогла только из-за проведенных ранее дноуглубительных работ. Между прочим, такой глубиной даже питерский пассажирский порт "Морской фасад" похвастаться не может.

С того осеннего дня подобные судна перестали быть для местных граждан редкостью. К примеру, чуть позже во Владивосток заглянул старший брат "Спектра", чьи размеры хоть и несколько скромнее, но не менее внушительные.

Долгий путь к свободе

Более ста косаток и белух были выловлены летом 2018 года с разрешения Росрыболовства и были заперты в бухте Средняя в Ливадии. Мормлеков хотели продать в океанариумы Китая, но разразившийся скандал, вызвал общественный резонанс как в России, так и далеко за ее пределами. Стали проводиться проверки и возбуждаться уголовные дела. По итогу суд на Сахалине признал действия отловщиков незаконными, но на тяжбы ушел почти год. Во время которого мормлеки томились в страшном месте, названным "китовой тюрьмой".

Уникальная спасательная операция завершилась только в конце этого года. Последнюю партию белух выпустили на свободу 10 ноября. А ранее 27 августа домой отправились косатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/745827" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.ВНИРО

Столичный аппетит

Несмотря на то, что Владивосток исторически называют административным центром Приморского края, документально этот статус за ним закреплен не был. Исправить данное упущение предложила дума города только в конце этого года: подготовила для краевых парламентариев проект. Владивосток официально наделили статусом столицы Приморского края 27 ноября 2019 года. За соответствующий закон проголосовало 35 депутатов регионального парламента.

Третий, подвесной

Правительственная комиссия в середине декабря 2019 года рассмотрела проект строительства моста на остров Елены во Владивостоке и одобрила его. Длина нового сооружения может превысить 2 километра. Завершить работы хотят к 2025 году.

Мост свяжет улицу Казанскую с островом Елены через пролив Босфор Восточный. При этом остров Елены также придется соединить с островом Русский, чтобы большегрузы смогли проезжать в порт, минуя центр города.

Сооружение вошло в программу, на реализацию которой планируют потратить ни много ни мало 1,1 трлн рублей. Во сколько обойдется мост, пока что неизвестно, но сумма впечатляет.

Мост будет начинаться с Токаревской косы. Фото: Роман Савин

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

В 2019 году в Приморье произошли события, которые кроме как чудом, не объяснить. Взять 15-летнего мальчика Васю Ковалева, пропавшего в лесу во время сильных ливней (между прочим, потом во всем крае из-за обильных осадков объявили ЧС). Подростка упорно искали две недели, чтобы в конце концов взять и найти! Мальчик засел на отрезанной дождями пасеке. Подробнее о том, как он выживал, можно прочитать здесь.

А вспомним дайвера Павла, которого интернет-пользователи уже окрестили нежильцом. А он тоже взял и, проведя две ночи в воде, остался целехоньким. Даже обморожения, несмотря на холодный ноябрь, не получил.

Другому аквалангисту из Приморья тоже крупно повезло - его пьяного спасли два подростка. Юноши абсолютно случайно заглушили свои квадроциклы и услышали мольбу о помощи.

А поистине уникальное событие произошло в одной из гимназий Владивостока. В первый класс в первый раз пошли сразу восемь левшей. Ни сама классная руководительница 1 "Г", преподававшая в школе пять лет, ни ее коллеги, такого количества детей, наученных писать левой рукой, еще не видели.

Завершает наш топ позитивных новостей новогоднее чудо, произошедшее с бабушкой Еленой. Пожилая женщина в середине зимы одиноко жила в доме со сломанной дверью, без дров. Холод вынудил ее искать лучший кров в одном из подъездов соседнего поселка. Так, о Елене случайно разузнали волонтеры, теперь старушка наконец-то ночует в тепле.