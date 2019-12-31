БДСМ-выпускники, #ЯМЫТОЛСТЫЙКОТ и Мышь на сыре: топ скандалов 2019 года по версии «КП-Владивосток»

ПОНЯТИЯ В МАССЫ

Январь 2019 года подходил к концу, как вдруг скандал: в школе в селе Первомайское авторитеты провели урок для мальчиков 5-8 классов, где не стеснялись выражаться нецензурной бранью и говорить «по фене». Вместе с «братками» ученики проходили «Половое воспитание в юношеской среде», где объясняли: интим между мальчиками недопустим, иначе «на зоне вам не поздоровится». Причиной стали домогательства старшеклассников к младшекласснику. Дальше были проверки, по итогам которых директору школы сделали выговор.

ТУАЛЕТНЫЙ СКАНДАЛ

Середина февраля и новый скандал, на этот раз в школе в Большом Камне. Пятиклассник Олег Р. терроризировал школу уже давно и никакой управы на него не было - отец убит, мать лишена родительских прав, а бабушке нет дела до внука. Родители пострадавших учеников неоднократно жаловались на Олега, но все тщетно. Утром среды, 20 февраля, группа мам и пап отыскала пятиклассника, пришедшего на уроки. Отец одного из детей взял Олега за шкирку и затащил в школьный туалет. Там ребенка окунули головой в унитаз. В процессе у школьника из носа пошла кровь, которая залила пол.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В СТИЛЕ БДСМ

Перформанс в вызывающих нарядах устроили выпускники школы номер 74 во Владивостоке за день до последнего звонка. Компания на праздник подобралась разношерстная: девушки в полицейской форме, парни в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками. Скандал был громкий, директор образцовой школы рассказывала, что разрешения на такой БДСМ-флешмоб никто не давал, и написала заявление на увольнение. В поддержку выпускников высказывались Ксения Собчак. Юрий Дудь и другие российские звезды. Отчислять школьников никто не стал и они сдали выпускные экзамены.

УЧИТЕЛЬ СО СВОИМ ВИДЕНИЕМ ОРФОГРАФИИ

В школе №48 во Владивостоке дирекция приняла решение взять на работу 19-летнюю девочку. Вероятно, девушка не рассчитывала на то, что записи в дневниках и тетрадях детей читают родители. Красной ручкой молодая учительница писала не то, что с элементарными, с непонятно как появившимся ошибками: «литерОтура, проЗьба, «подчерканы» замаСка и чЕтение». Мириться с таким уровнем педагогики молодого учителя родители не стали. После групповой жалобы дирекция совместно с управлением образования приняла решение заменить юного педагога на более опытного специалиста.

РОЙ СЕВЕРОКОРЕЙСКИХ ШХУН

Летом и осенью Приморье переживало нашествие северокорейских браконьеров, которые без разрешительных документов и совести добывали наши биоресурсы. В этом году в край тайфуны приходили чуть ли не каждую неделю. Северокорейские хлипкие шхуны давали сигнал «терплю бедствие», благодаря чему проникали в Приморье - пограничники просто не могут проигнорировать клич о помощи. Зайдя в наши воды, браконьеры открыто приступали к промыслу - ловили крабов, кальмара - и даже сходили на берег, что категорически запрещено. Задержались северокорейцы в регионе надолго, пока их не начали силком выгонять из наших вод. Тогда браконьеры забирались в особую экономическую зону РФ, где продолжали грабить и даже нападать на приморских пограничников.

БРО - НЕ БАГАЖ

Звездой интернета в уходящем году стал толстый кот Виктор. Нет, не потому что котиков, особенно толстых, любят все, а во многом благодаря своему хозяину. Михаил с Виктором летели из Москвы во Владивосток. Во время взвешивания оказалось, что кот крупнее положенного веса на два килограмма, а это грозит удалением в багаж. Вопреки требованиям авиакомпании хозяин Вити Михаил Галин твердо решил не отдавать своего питомца, потому что «бро всегда должен быть рядом». Он пошел на хитрость и поменял кота на стройную дублершу, обманув сотрудников авиакомпании. Так толстый Виктор успешно вернулся во Владивосток. Когда авиакомпания узнала о том, что их обвели за нос, лишила хозяина толстого кота накопленных миль. А их – 370 тысяч. Но Витю поддержали пользователи интернета: упитанный красавец стал героем десятков мемов и гостем радио «Комсомольская правда».

«КИТОВАЯ ТЮРЬМА» БЕЗ УЗНИКОВ

Все китообразные, которые около года жили в приморской «китовой тюрьме» и были зависимы от человека, обрели свободу. Десять косаток и 87 белух были выпущены на свободу в Охотском и Японском морях. Последние данные говорят о том, что мормлеки держатся группами, в которых есть как взрослые, так и маленькие особи. Это говорит о том, что китообразные заботятся о младших и учатся жить на свободе заново. «Китовую тюрьму» покинули даже шесть моржат, пойманных в 2018 году рядом с Чукоткой. Все это время, по словам зоозащитников, мормлеки содержались в тесных ваннах в ржавом ангаре, куда не проникал солнечный свет. Моржат отвезли в новосибирский океанариум, где попытались продать в Китай. Однако Росприроднадзор разрешений не дал и млекопитающие остались в России. Их уже вряд ли выпустят в естественную среду обитания.

Старая и новая мышки стоимостью под 700 тысяч рублей каждаяФото: Алексей САМУСЬКОВ

«МЫШЬ НА СЫРЕ» vs «СУБАРУ»

В середине декабря Владивосток начал делать попытки к новогоднему преображению. На центральной площади появилась фигура, которая по документам называется «Мышь на сыре» и стоит почти 700 тысяч рублей. Эту новогоднюю красавицу сбил дрифтер на «Субару», решивший отправлять свою машину в занос прямо на площади. Мышь получила повреждения, несовместимые с тем, чтобы продолжать радовать жителей и гостей города. Было принято решение заменить пострадавшую фигуру на новую. Теперь новая «Мышь на сыре» красуется на главной площади дальневосточной столицы.