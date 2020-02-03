Еще одного эвакуированного туриста из Китая с признаками коронавируса госпитализировали в Приморье

3 февраля в пункте пропуска Пограничный встретили еще одну партию россиян, которых эвакуировали из Китая в Приморье. Напомним, что организованный вывоз людей из Поднебесной стартовал 1 февраля. За два дня на Родину вернулись десятки людей. Вместе с тем, операция по спасению граждан РФ продолжается.

В автобусе, который прибыл к Пограничному, - 45 человек, но до Владивостока доехали не все. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», россияне, прибывшие из Поднебесной, медработники обследовали всех и выявили у одного мужчины подозрительный симптом – повышенную температуры.

- Мужчине лет 35, его сразу госпитализировала машина скорой помощи в ближайшую больницу, - говорит пассажир автобуса.

На месте у него были взяты анализы, правда, результаты исследований станут известны не сразу. Для этого понадобится время, а пока мужчина будет находиться под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что именно в понедельник, 3 февраля, в Пограничном районе власти приняли решение ввести режим ЧС в превентивных целях. Ранее режим ввели также в Хасанском и Октябрьском районах Приморья.

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