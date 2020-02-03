Фурам из Китая открыли въезд в Приморье, но дальнобойщики рассказали о новой проблеме

Дальневосточное таможенное управление 3 февраля официально открыло проезд для фур из Китая через автомобильные пункты пропуска в Приморье. Такое решение объяснили возникшим дефицитом товаров, в частности, овощей. Тем не менее, дальнобойщики пока еще не до конца понимают, каким образом это решение позволит вновь восстановить полноценную торговлю с соседним Китаем. Ведь для доставки грузов нужна не частично открытая граница.

На границе с Китаем в пункте пропуска «Пограничный» скопление фур. Впрочем, этим фактом никого не удивишь. Другое дело, что сейчас здесь напрочь отсутствуют туристические автобусы, а центр обслуживания туристов закрыт «на лопату». Всему виной вспышка коронавируса в соседнем Китае. Впрочем, с торговлей все тоже не так однозначно, как хотелось бы. Изначально, согласно распоряжению губернатора Приморья, можно было только вывозить товар, а вот на импорт было наложено вето до 1 марта 2020 года. Эта новость прозвучала 31 января – фактически три дня граница работала в одну сторону, не считая автобусов с эвакуированными гражданами России и фурами без груза, которые лишь доставили партию товаров в Китай, но из-за запретов вынуждены были отправляться в Россию порожняком.

Центр обслуживания туристов закрыт - всему виной вспышка коронавируса в Китае.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. В понедельник, 3 февраля, грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто, - подчеркнули в минпромторге Приморья.

Несмотря на, казалось бы, приятные новости, дальнобойщики жалуются, что попросту не смогут получить груз.

- Вообще непонятно, как мы в итоге будем возвращаться в Россию: с грузом или без, - сетует дальнобойщик Александр. - Во-первых, так и не ясно, как работает граница, нам-то никто ничего не говорит. Мне, например, никто так и не объяснил, почему Мишустин закрывает границу, а я нахожусь здесь. Во-вторых, даже если граница в обратную сторону и открыта, там, в Китае, мы все равно не сможем получить груз, потому что почти все таможенные декларанты и диспетчеры на время праздников вернулись в Россию. Новый год закончился, вспыхнул коронавирус - и все, никого не пускают. Как человеку, оформляющему груз, попасть в Китай? Как нам получить этот груз и отправиться в Россию? Никак! Повезло только тем предпринимателям, чьи агенты на время праздников остались в Поднебесной и не вернулись на родину из-за вспышки вируса, но таких меньшинство.

Дальнобойщики продолжают отправлять грузы в Китай. В основном на вывоз идут пиломатериалы.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Александр признается, что едет в Китай фактически вслепую. По прибытии он свяжется с начальством и будет дожидаться ответа: забирать ли груз или идти пустым назад в Приморье.

- Мне жена купила в дорогу маски, жидкость для дезинфекции рук, салфетки, дала с собой витамин Д и средство для промывки носа. Набор скудный, но при заезде в Китай обязательно куплю в аптеке все необходимое. Просто пока еще непонятно, насколько долго я там задержусь. У нас съемная квартира в Китае – есть, где переждать.

Дальнобойщики ждут свою очередь на проезд через границу. Порой ожидание затягивается на три дня.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Некоторые дальнобойщики уже заранее знают, что назад им придется ехать без груза. Понимают, что отчасти упускают прибыль, но сделать с этим ничего не могут.

- С таким режимом мы уже не дальнобойщики, а долгобойщики. Везем в Китай пиломатериалы, а назад поедем порожняком. Пока груза на границе нет, некому его оформлять. Ребята вот стоят – везут пиломатериалы, а обратно в Россию повезут пиво, но этот груз у них уже давно оформлен, они просто ждут, когда дадут официальное разрешение на выезд. Им повезло больше, но дальше то что? Все равно пока в Китай не заедут наши декларанты, мы не сможем нормально выезжать в Россию с грузом. Значит, особого смысла в этом открытии границ нет, - говорит дальнобойщик Вадим.

Конечно, речь идет не о всех грузах. Часть товара будет перемещаться через границу без особых проблем, так как в Китае все же остались таможенные декларанты. Однако их ресурсы не бесконечны, а новых людей, как говорится, пока не завозили.