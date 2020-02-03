«Город вымер мгновенно»: эвакуированные из Китая в Приморье туристы рассказали, от чего они бежали

«Сейчас снял маску, потому что уже в безопасности» - говорит турист, которого эвакуировали из Китая в Приморье после вспышки коронавируса. 45 человек – столько россиян выехали из Поднебесной в Пограничный на третий день эвакуации, 3 февраля. Медики проверили всех как на территории Китая, так и в Приморье. У пассажиров взяли мазки слизистых и измерили температуру тела. В итоге одного из них с признаком заболевания госпитализировали в больницу на скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758489" frameborder="0"></iframe> Эвакуация российских туристов в Приморье из-за вспышки коронавируса. День третий..Кристина ГРИН

Как живут россияне в Китае. Город Ухань сегодня.

«ВСЕ МЕРТВОЕ»

Несмотря на всепоглощающую панику, эвакуированные ведут себя спокойно. Среди туристов в основном молодежь – парни и девушки, которые еще не скоро решатся на следующую поездку в Китай. Масок нет практически ни на ком, хотя в Поднебесной без нее из дома не выходил никто. Часть из них останется в Приморском крае, а другая поедет дальше, но все они чувствуют, что опасность миновала, ведь они дома – в России.

Всего третьего февраля из Китая через пункт пропуска Пограничный эвакуировали 45 россиян.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Среди пассажиров автобуса оказался и житель Приморья, который рассказал о том, как китайцы прячутся от коронавируса в своих домах и стараются не появляться на улице.

- Я был в Гуанчжоу. Работал там учителем английского языка полгода, пока не началась эта ситуация с вирусом. В нашем городе было на тот момент 7 заболевших, населенный пункт вымер мгновенно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр. - Мы все сами прятались в домах, потому что все в городе закрыто. Один магазин на весь район. Город-миллионник, семь заболевших, и все мертвое. К нам вирус попал буквально за неделю. Сначала мы все смеялись «ха-ха-ха», хотели купить билеты и съездить в Ухань, чтобы поснимать, поприкалываться, а потом через 4 дня, когда закрыли весь город, уже было не шуток. 60 миллионов человек закрыты на карантин. Они находятся в полной изоляции - вы можете себе такое представить?

По мнению Александра, в Поднебесной сейчас вершится история, ведь несмотря на ЧС, нет никакой разрухи. Вместе с тем, цены на продукты не выросли. Чем не может похвастаться Приморский край.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756909" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

«СТУДЕНТОВ ПРОСЯТ НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ»

Среди 45 пассажиров была и девушка из Якутии, которая поехала в Китай на обучение. Студентка говорит о том, что вернуться в Россию было ее личным решением, а не принудительной мерой в рамках эвакуации. 24-летняя девушка уехала из Харбина, разумеется, из-за новостей о коронавирусе и из-за того, что количество заболевших растет с каждым днем.

- Паники там вообще нет, китайцы все понимают и сидят дома, на улицу почти не выходят. Буквально сегодня, закрыли мой университет, - говорит Даяна. - В некоторых учреждениях студентов просят не выходить из общежития и предоставить список необходимых продуктов. За счет кого будут закупаться товары – пока неизвестно. Многие мои знакомые тоже уехали, не стали запираться в общежитиях.

Эвакуированных отвезли во Владивосток - в безопасную зону, не пораженную вирусом.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Большинство россиян находились в Китае по работе, а теперь они лишились источника дохода.

- Я тоже приехал из Харбина. Там живу и работаю танцором уже больше двух лет. Меня не эвакуировали, просто в Китае все закрыли из-за вируса, и я остался без работы. Закрылись все рестораны, клубы, бары, - рассказывает Сергей из Белоруссии. - Там никто не паникует, все соблюдают правила. Уже тут снял маску, потому что в безопасности, там носил постоянно. Сейчас поеду домой, давно там не был. Дома обязательно проверюсь у врачей еще раз, чтобы быть уверенным.

Для этих туристов история со вспышкой коронавируса закончилась. Всего за три дня, по данным правительство Приморского края, эвакуировали порядка 150 человек. Они больше не в эпицентре. Они дома, в России. Некоторым, конечно, еще предстоит добраться до своих родных и близких. Но самое главное, что вернутся они к семьям здоровыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приехали из Китая: три человека в Приморье заподозрили у себя коронавирус

Всех больных срочно госпитализировали для обследования (читать дальше..)

Еще один район Приморья ввел режим ЧС из-за коронавируса

В муниципалитете находятся три китайца с подозрением на смертельную инфекцию (подробности...)

ПО ТЕМЕ:

Китайцев с подозрением на коронавирус изолируют в специальных пунктах в Приморье

Карантинные зоны откроют в четырех районах края [видео]

Обратная сторона медали: грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай

Председатель краевой федерации рыболовного спорта вынужден обивать пороги инстанций ради внука [видео]

«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски

Помимо приморцев прилавки аптек помогают опустошить туристы из Поднебесной (подробнее…)

Коронавирус VS бизнес: жители Приморья паникуют из-за неведения после закрытия границы с Китаем

Пока нет никакой ясности, как будет работать рынок во время эпидемии в Поднебесной (подробнее…)

КСТАТИ:

Все, что нужно знать про коронавирус: сиптомы, лечение, профилактика

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (далее…)

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней (далее…)