2020-03-18T10:44:50+03:00
Общество

Экс-мэра Владивостока, осужденного на 15 лет за коррупцию, конвоировали в колонию «родного» Спасского района

Игорь Пушкарев будет отбывать наказание в ИК -33
Кристина ГРИН
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Пушкарева приговорили к 15 годам лишения свободыПушкарева приговорили к 15 годам лишения свободыФото: Сергей БАЛАНОВ
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Стало известно о том, что бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого осудили весной прошлого года к 15 годам за коррупцию, привезли отбывать наказание в колонию Приморского края. Долгое время он находился в московском СИЗО, более известном как «Матросская тишина». В декабре прошлого года начался процесс этапирования осужденного. Перевозили Пушкарева на поезде, но не было достоверной информации о том, в какую колонию Приморья его поселят. Сперва его доставили в СИЗО в Партизанском районе, а теперь он добрался и до конечного пункта назначения.

- Да, Игорь Пушкарев, действительно, в понедельник, 16 марта, прибыл в ИК-33, которая расположена в Спасском районе Приморья. Там он и будет отбывать наказание, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр Высоцкий, адвокат экс-мэра в рамках уголовного дела.

Кстати, со Спасским районом Пушкарева связывает бурное прошлое. В начале 2000-х он был избран там депутатом городского Совета Спасска-Дальнего. Там стартовала не только политическая карьера будущего мэра Владивостока, но там же берет свое начало и бизнес-империя Пушкарева.

Так ИК-33 на ближайшие годы станет для Игоря Пушкарева домом. Режим у дома – строгий. В колонии есть несколько внебюджетных видов деятельности, среди которых: метало и деревообработка, подсобное хозяйство, стройматериалы и производство теплоэнергии. Чем именно будет заниматься когда-то глава дальневосточной столицы - неизвестно. Пока его поместили на карантин.

По информации пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю, всех осужденных, которых привозят из других колоний или регионов помещают в отдельные камеры, где они пробудут на карантине две недели. В течение этого времени специалисты наблюдают за состоянием их здоровья.

Напомним, что Тверской суд Москвы в апреле 2019 года признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и поучении взятки. В совокупности всех статей его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Вместе с тем в рамках гражданского иска Генпрокуратуры Пушкареву придется заплатить еще и 1,5 миллиарда рублей.

По этому же уголовному делу проходили еще двое: Андрей Пушкарев – брат экс-мэра, который получил 8 лет лишения свободы условно; и Андрей Лушников, бывший руководитель МУП «Дороги Владивостока». Их суд также обязал выплатить по 500 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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