2020-03-23T15:45:13+03:00
Общество

Первые подозреваемые на коронавирус на Сахалине: экспресс-тестирование подтвердило наличие заражения

Под наблюдением врачей находятся также их родственники и коллеги
Кристина ГРИН
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24 марта станет ясно, заражены ли жители Сахалина или нет.24 марта станет ясно, заражены ли жители Сахалина или нет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первые подозреваемые на коронавирус на Сахалине узнали о состоянии своего здоровья после прохождения экспресс-тестирования. Предварительные результаты обследования стали причиной усиления карантинных мер, которые должны пресечь возможное распространение инфекции.

По информации пресс-службы областного правительства, первоочередно власти приняли решение найти всех тех, с кем эти два пациента контактировали, собрать необходимые анализы и поместить их на карантин в условия самоизоляции и инфекционного госпиталя. Первые подозреваемые на коронавирус на Сахалине – местные жители, которые сейчас изолированы от внешнего мира.

- Это только предварительные результаты. После проведения экспресс-тестирования, анализы были направлены в Новосибирск. Во вторник, 24 марта, станет ясно, подтвердится ли диагноз у двух местных жителей или нет. А пока они находятся на карантине – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Владимир Марченко, руководитель пресс-службы правительства Сахалинской области.

Вместе с тем, на острове организована дезинфекция в подъездах их домов и их рабочих местах.

- Все люди из группы контакта с этого дня находятся на двухнедельном карантине. Несколько десятков человек из числа близкого контакта направлены в инфекционный изолятор. Сейчас организуем дополнительные пункты для проведения анализов на коронавирус, – рассказал Владимир Ющук, министр здравоохранения Сахалинской области.

Первые подозреваемые на коронавирус на Сахалине стали толчком для открытия мобильных пунктов приема анализов. Как раз накануне в регион поступила партия тест-систем. Такие пункты расположены в Южно-Сахалинске, Корсакове, Аниве, Холмске и Углегорске.

- Для всех прибывающих из-за границы, в том числе транзитом через внутренние рейсы надо создать условия для сдачи анализов в аэропорту. Кроме того, ужесточить контроль за подачей достоверных сведений по пребыванию за рубежом, принять меры к руководителям предприятий, сотрудники которых утаивают информацию о поездках за границу, – сказал Алексей Белик, председатель регионального правительства.

В итоге власти приняли решение ограничить массовые мероприятия, на которых собираются больше 50 человек. Приостановлена работа фитнес-центров, развлекательных заведений, ночных клубов и кальянных с 00:00 22 марта. Местным жителям не рекомендуют отправляться в отпуск и командировки за границу. Не забывайте, в регионе действует режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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