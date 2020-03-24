Коронавирус особенно опасен не только для пожилых, но и для и полных - врач-инфекционист

Несмотря на то, что в Приморье официально только два выявленных случая заболевания COVID-19, многие приморцы считают, что на самом деле заболевших гораздо больше, а многие уже давно переболели. Возможно ли это, вырабатывается ли у переболевших иммунитет и кто находится в группе риска, в эфире радио «Комсомольская правда – Приморье» рассказала главный инфекционист региона, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ Анна Симакова.

Анна Ивановна призналась, что сегодняшний день у нее выдался непростой. Телефон уже несколько раз садился. Но все же рассказала нам о факторах риска.

- В большинстве своем коронавирусная инфекция протекает в легкой степени, по типу острой вирусной инфекции, или как в народе говорят – простуды. Но пациенты с возрастом чаще переносят ее в более тяжелой форме. Самое грозное осложнение при этой инфекции – это развитие тяжелой двусторонней пневмонии. Это связано с тем, что чем мы старше с вами становимся, тем у нас больше в клетках легких такого фермента как ACE 2, с помощью которого вирус прикрепляется к клеткам легких, к альвеолоцитам. И чем старше человек, тем этого фермента больше. Поэтому и чаще развиваются такие поражения легких, как пневмония.

То есть в группу риска попадают лица старше 60 лет. Ну и плюс, безусловно, развитие любого инфекционного процесса зависит от нашего с вами изначального состояния. Это лица, у которых хронические заболевания сердечнососудистой системы, артериальная гипертония, стенокардия и так далее, хронические заболевания легких. Это лица, у которых есть какой-то злокачественный процесс, они находятся на лучевой или химиотерапии, лица, у кого сахарный диабет. И еще сюда входят лица, страдающие ожирением – здесь возраст не имеет большого значения. Ожирение в любом возрасте – это неблагоприятный фактор для течения любого инфекционного заболевания, включая коронавирусную инфекцию, - сообщила Анна Симакова.

При этом инфекционист не считает, что на Дальнем Востоке у кого-то уже выработался иммунитет к коронавирусу.

- Давайте исходить из того, что вирус этот все-таки новый. Первые случаи зарегистрировали в Китае в ноябре. Не сразу наши коллеги распознали причину, но как только был выделен вирус, об этом было сразу сообщено. И Роспотребнадзор РФ перекрыл границу. После любого инфекционного заболевания развивается иммунитет. Другой вопрос, что продолжительность этого иммунитета, эффективность бывает различной. У нас много коронавирусов, это не единственный, это один из класса коронавирусов. Против данного коронавируса иммунитет развивается. Только продолжительность его и напряженность еще в полной степени не изучены, потому что инфекция пока в процессе изучения, - отмечает Симакова.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Приморье 24 марта. Инфекцию привезли во Владивосток две женщины, которые были за границей. Одна из них – сотрудница банка, вернувшаяся домой из командировки в Мексике; вторая была в круизе по странам Европы. Обе сейчас находятся в инфекционном госпитале, который базируется в краевой клинической больнице №2. Вместе с зараженными в изоляции все те, кто с ними контактировал. Таких всего 13 человек. Разумеется, лежат они не вместе с заболевшими, а на другом этаже.

Власти Приморья в очередной раз напоминают о том, что все жители Приморья после приезда из зарубежной поездки должны попасть на 14-дневный карантин. Кроме того, любой желающий может пройти бесплатное тестирование на коронавирус в поликлиниках Владивостока. Важно отметить, что исследование в учреждениях здравоохранения проводят только на здоровых гражданах. Если вы наблюдаете у себя симптомы болезни, вызывайте врача на дом – ни в коем случае не идите в больницу.

Главный инфекционист Приморья Анна Симакова рассказала, кому больше всех нужно бояться коронавируса 00:00 00:00

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