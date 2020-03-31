Режим полной самоизоляции в Приморье: введут ли в крае из-за коронавируса?

Со вчерашнего дня, 30 марта, в столице России действует карантин для всех жителей: москвичам категорически запрещено выходить из дома без уважительной на то причины. Могут ли из-за коронавируса ввести аналогичные меры, режим полной самоизоляции, и в Приморье? На этот вопрос ответил глава края Олег Кожемяко.

Напомним, что на данный момент на территории Приморья действует режим повышенной готовности. В обязательном порядке на двух недельный карантин отправляются только люди прибывшие из-за границы. Остальным же, внимание, всего лишь рекомендовано самоизолироваться, то есть, воздерживаться от посещения каких-либо публичных мест. Чтобы это правило как-то соблюдали, в краевом правительстве объявили о временном закрытии торговых центров, кинотеатров, бассейнов, фитнес-клубов. Вот только это все равно не остановило ушлых предпринимателей. Одни стали искать лазейки в законодательстве, другие прятать посетителей, третьи говорить, что ничего о постановлении не слышали. И, самое удивительное, многие жители их поддержали. Восприняли объявленую президентом нерабочую неделю, как мини-отпуск. Торговые центры, известные пляжи, да и просто улицы в последние дни были переполнены людьми.

Что же такое все-таки «самоизоляция», и как ее нужно грамотно соблюдать, рассказал губернатор Олег Кожемяко в своем инстаграме.

- Режим самоизоляции не предусматривает изолирование в какой-либо компании, выезды на шашлыки и еще какие-то массовые выходы на улицу. Самоизоляция - это возможность находиться в кругу своей семьи. Возможность находиться в доме, и как можно меньше контактировать с внешним миром: без нужды не выходить в магазины и в другие общественные пространства. Ведь может оказаться так, что у нас заболевание проходит незаметно, и мы, о нем не подозревая, заразим людей старшего возраста: мам, бабушек… И это приведет к печальным последствиям. Сегодня пока еще у нам ситуация не колыхнулась в сторону такого резкого увеличения, но нет нигде гарантии, что прибывшие граждане не привезли с собой эту заразу и не подвергли своих близких и родных заболеванию. Москва и Московская область перешли на режим полной самоизоляции. Мы же будем смотреть по развитию ситуации, и, если потребуется, тоже будем вводить такие ограничительные меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/769809" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко рассказал о самоизоляции. Видео: kozhemiako.oleg.! другой источник

Напомним, что в Приморье было два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Одна женщина прилетела во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и сразу ушла на карантин. Другая – сотрудник банка. После командировки в Мексику, она вернулась в город и еще три дня ходила на работу. Теперь же в госпитале лечатся от коронавируса 4 человека.

В эфире радио «Комсомольская правда» Анна Симакова, главный инфекционист края, рассказала о том, что коронавирус особо опасен не только для пожилых людей, но и для тех, кто страдает от излишнего веса.

Есть и позитивные новости - по мнению Михаила Щелканова, заведующего научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицин ДВФУ, коронавирус может уйти этим летом.

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