Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 апреля 2020 года: первая жертва Covid-19 и двое исцеленных

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 4 апреля 2020 года. По данным портала Стопкоронавирус.РФ, на территории Приморского края по состоянию на 4 апреля 2020 года зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19. По информации пресс-службы краевого правительства, 3 апреля в краевой клинической больнице №2 от коронавируса умер первый пациент.

Мужчине было 52 года, причина смерти – двухсторонняя пневмония. Это первый случай заражения коронавирусом с летальным исходом, который зафиксирован на Дальнем Востоке. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе, мужчина поступил в инфекционный госпиталь 29 марта. Его сразу направили в палату интенсивной терапии, а наблюдал за ним врач-реаниматолог, однако в этой борьбе победу одержал вирус. Свои соболезнования семье умершего выразил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 апреля 2020 года: из семи случаев заражения, двум пациентам удалось выздороветь. Обеих женщин выписали из инфекционного госпиталя друг за другом на 10 день лечения. Они здоровы и не представляют никакой опасности.

Сейчас в медучреждениях находятся порядка 40 человек. Это четверо зараженных, их контактный круг, а также те, у кого после приезда из заграничной поездки выявили симптомы ОРВИ. На домашней самоизоляции находятся около 6 тысяч жителей Приморья.

Вместе с тем, в Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции. После того, как Владимир Путин сделал апрель нерабочим месяцем, Олег Кожемяко сообщил о том, что в ближайшее время в крае введут систему цифровых пропусков для работников непрерывных производств. С таким разрешением можно беспрепятственно передвигаться по региону. Всех поименно внесут в базу, а если на улице будет человек, не входящий в этот список, ему придется объяснятся с полицейскими.

Напомним, что режим полной самоизоляции продлили до 30 апреля. Месяц считается нерабочим, но с сохранением заработных плат.

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