Можно ли поехать на природу на майские праздники?

На майские праздники многие приморцы выезжают на природу - кто-то жарить шашлыки, кто-то отдыхать у моря, а кто-то совмещает все это дело вместе. Из-за эпидемии коронавируса в этом году жителям края, возможно, придется изменить своим традициям. Можно ли будет приморцам поехать на природу на майские праздники? Выясняет корреспондент «КП - Владивосток».

Напомним, правительство определило выходные дни с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая.

Но только вот ранее никто и представить не мог, что весь апрель придется объявлятьнерабочим. Всеобщий режим самоизоляции в Приморье официально действует до 30 апреля 2020 года. Это значит, что с 1 мая жители края могут куда угодно и когда угодно выезжать и выходить. Однако радоваться рано.

Реальность такова, что на сегодняшний день, 27 апреля, количество случаев заболеваемости COVID-19 в Приморье изо дня в день увеличивается. Более того, на прошедших выходных в краевом минзраве рассказали об еще одном погибшем.

С большой долей вероятности ограничительные меры 30 апреля никто не снимет. О режиме самоизоляции и о том, что будет дальше - вскоре должен будет высказаться Владимир Путин. Далее уже последуют новости от региональных властей.

Если режим самоизоляции в Приморье все-таки продлят, то о выездах на природу во время майских выходных можно забыть. Исключение составляют только поездки на дачу, их 8 апреля губернатор официально разрешил. В остальном же жителям запрещено выезжать и на море, и в лес, причем в последнем случае не только из-за коронавируса, но и из-за противопожарной безопасности.

Согласно законодательству, для выхода из квартиры у гражданина псегодня должны быть важные на то причины. В общем, никаких «Шамор», да «Патроклов», иначе можно нарваться на штраф до 30 тысяч рублей (и это только по ст. 20.6.1 части 1 КоАП РФ, а есть еще парочка других статей). На нарушителей режима сотрудники полиции и административных комиссий края составляют протоколы. За почти месяц оформили свыше 1,8 тысяч человек.

Надежда на губернатора?

Олег Кожемяко на прошлой неделе высказался о том, что краевые власти хотят смягчить режим самоизоляции - разрешить приморцам прогулки на природе. Правда, не в любое время, а только в определенные часы.

Но на данный момент никаких изменений в связи с этим не было.

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