2020-05-04T18:33:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 5 мая 2020 года: плюс 53 пациента, больше всего заболеванию подвержены женщины

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 5 мая 2020 года: в крае уже 547 случаев смертельной инфекции
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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COVID-19 в Приморье подтвердился у 547 человекCOVID-19 в Приморье подтвердился у 547 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 53 приморца. Большая часть из вновь выявленных, по словам руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяны Детковской, - женщины. Заражались они семейно-бытовым контактом.

На сегодняшний день Владивосток по-прежнему лидирует по числу заболевших в крае. Однако яростно нагнать дальневосточную столицу пытается Находка. Эпидемиологическая ситуация в городе настолько серьезная, что в детско-спортивном комплексе «Водник» развернут госпиталь на 50 коек для лечения больных коронавирусом. За пару дней помещения косметическим ремонтом приведут в порядок, и установят койки прямо в спортзале. В соседних помещениях будут раздевалки для медиков. В госпиталь будут отправлять пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме.

На третьем месте числу заболевших значится Артем, а далее по списку идут Михайловский район и Дальнереченск, Лесозаводск и Партизанск.

- Мы видим, что болезнь распространяется по всему краю, и думать, что чем дальше район, тем меньше шансов заразиться – ошибочно. Первая вспышка произошла именно в Михайловском районе. Коронавирус – наша общая проблема, а не только врачей, как кто-то продолжает думать, - отметил губернатор Олег Кожемяко.

Но есть и положительные новости: в отряде выздоровевших за последние 24 часа людей также прибавилось. Еще 33 жителя, победив коронавирус, отправились домой.

Сначала выписали 11 человек, из них четырех детей.

- Это две девочки-сестры 5 и 7 лет. А также два мальчика из разных семей, одному малышу всего 2 месяца, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Затем же пришли результаты еще 22 пациентов. По итоговым тестам вирус у них в организме не обнаружен. Всех готовят к выписке.

Итого: с начала эпидемии и до сегодняшнего дня COVID-19 в Приморье подтвердился у 547 человек. Из них четверо умерли, 99 пациентов успешно справились с болезнью.

А тем временем приморцы продолжают нарушать режим самоизоляции. В воскресенье, 3 мая, полицейские и росгвардейцы составили 240 административных протоколов в отношении нарушителей. Только на подъездах к местам отдыха задействовали 14 экипажей ДПС. Помимо нарушителей режима самоизоляции, кстати, они выявили и семь пьяных водителей.

Особое внимание власти Приморья уделяют прохождению обязательного карантина прибывающих в край вахтовых работников. Многие организации пытаются скрыть факт приезда своих сотрудников.

На данный момент в 10 обсерваторах находятся 724 человека. В скором времени приедут строители из других регионов. Зорко наблюдать за ними приказал губернатор. Ведь руководители организаций могут взять и просто-напросто не уведомить о прибытии, сославшись на плохую память или незнание.

- Если кто-то хочет тайно завести сюда работников, не уведомив соответствующие органы, мы запретим это делать. И все разговоры о том, что не знали, не слышали, не принимаются.

По словам главы, ситуация с коронавирусом в Приморье продолжает ухудшаться, поэтому необходимо соблюдать все ограничения. Ведь только так, обстановка начнет улучшаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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