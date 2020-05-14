Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 15 мая 2020 года: послабление режима, болезнь цепляется к детям

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 15 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 пришли еще 49 приморцам. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня диагноз был подтвержден у 1057 жителей края. Из них 307 человек с болезнью справились, 12 пациентов, несмотря на старания врачей, погибли.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе со смертельной инфекцией, Приморье находится на втором месте по числу заболевших на Дальнем Востоке. Больше всего, согласно уже краевой статистике, от болезни страдает, конечно же, столица: во Владивостоке числится 608 инфицированных. Далее идет Находка – 252 человека, и Уссурийск – 47 пациентов (подробную статистику по всем муниципалитетам смотреть здесь).

Все чаще коронавирусной инфекцией заболевают дети. Как правило, их заражают больные родственники, но делают они это естественно не специально. У кого-то болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся на дому, а у кого-то COVID-19 и вовсе оказывается бессимптомным.

- В детских госпиталях сейчас проживает 31 ребенок, из них 27 уже лечатся от COVID-19, еще четыре - ждут повторных анализов на наличие инфекции. Самому юному пациенту - всего два месяца, - делятся специалисты.

Послабление режима

В некоторых муниципалитетах Приморья 18 мая могут сделать послабление режима самоизоляции, а именно: открыть часть предприятий. На этих выходных специалисты проведут, так сказать, обследования. Если с местной эпидобстановкой будет все в порядке, то организации смогут получить разрешение уже в понедельник.

При этом губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что масочный режим сохранится в регионе еще долго.

- Важно не допустить роста заболеваний, чтобы быстрее заработала экономика, магазины непродовольственных товаров, мастерские, люди могли заниматься физкультурой на улице, совершать прогулки. Послабления допустимы только в том случае, если мы стабилизируем эпидситуацию.

ЕГЭ не для всех

В Приморье, как и в других российских регионах, перенесли сроки проведения единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний период. Кроме того, сдавать ЕГЭ будут теперь не все, а только те одиннадцатиклассники, которые собираются в дальнейшем поступать в вузы. Остальные могут получить аттестаты с оценками, выставленными по итогам года.

Туберкулез и коронавирус

В Находке на базе противотуберкулезного диспансера откроют временное отделение для больных коронавирусом. В корпусе смогут разместить 60 человек. По словам губернатора, решение об открытии медицинской точки приняли из-за роста числа заболевших в городе. Мест для вновь выявленных пациентов в учреждениях города не хватает, а перевозить пацентов за 200 километров в соседний Уссурийск - довольно проблематично.

Деньги за риск

Медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом или подозрение на него получили все положенные им федеральные и краевые выплаты. Так, только из федерального бюджета врачам отправили «на руки» 52,2 и 24,5 миллиона рублей. Эта выплата им полагалась за работу в апреле.

- Следующая часть будет доведена до учреждений для оплаты особых условий труда в мае – выплаты ежемесячные, – подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморья.

Также медики получили положенные им за работу средства из регионального бюджета.

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