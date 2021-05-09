Мы помним! Мы гордимся! Владивосток с размахом отмечает 76-ю годовщину Великой Победы

Владивосток один из первых принял Парад Победы. Фото: Андрей Михйлов.

«Мы помним! Мы гордимся!» – 9 мая эти слова находят отклик в сердце каждого жителя России. Владивосток стал одним из первых городов в стране, который принял праздничный Парад Победы. В честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе проходят масштабные праздничные мероприятия. Предлагаем и вам окунуться в атмосферу праздника, прогулявшись по улицам вместе с «КП-Владивосток».

Парад Победы

С самого утра в центре приморской началось торжественное построение войск Владивостокского гарнизона. В главном Параде в честь победы советского народа над фашисткой Германией приняли участие больше 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота. Участниками одного из главных праздников в России стали батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота.

По доброй традиции торжественное открытие Парада началось с исполнения песни «Священная война» и появления знаменной группы. Право вынести флаг Российской Федерации и Знамя Победы в 2021 году получили офицеры Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Осиповича Макарова.

После прохода почетного караула перед парадным строем на центральную площадь Владивостока на белоснежных «Волгах» выехали командующий парадом генерал-майор Валерий Шарагов и командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. В это время свои места на трибунах уже заняли самые почетные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны, отдать дань уважения которым сегодня и собрались потомки.

Поочередно отчеканенным шагом в парадной форме на центральной улице города появились расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, курсанты МВД, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, суворовцы из Уссурийского училища, нахимовцы из Владивостока, сводная рота военнослужащих-женщин, рота Приморского регионального управления УФСИН, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, расчеты объединенных в военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».

Подрастающее поколение патриотов. Фото: Милана СОКОЛ

Светланская заиграла яркими красками и улыбками приморцев, решивших в этот день отдать дань уважения подвигу советского народа. Традиционная минута молчания и парад объявляется открытым.

Несмотря на многочисленные тренировки и отлаженные действия военнослужащих, не обошлось без технических заминок. Из-за отсутствия звука, часть парада попросту прошла без экскурса в историю. Недоумевающие зрители вглядывались в парадный строй, пытаясь понять, какая именно колонна вышагивает по центру города. Как сообщили в мэрии Владивостока, причиной сбоя стал скачок напряжения, из-за которого и отключились микрофоны.

К счастью, электроснабжение все же удалось восстановить, примерно через 40 минут. К этому времени на главную улицу города выехала военная техника. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, вслед за которым появилась современная боевая машина пехоты БМП-3. Жители города впервые увидели техническую новинку именно на Параде Победы.

Следом торжественно на Светланскую выехали зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», бронетранспортеры и машины технического обеспечения. Мощь и сила во всей красе.

После устранения проблем со звуком поздравить жителей края со знаменательным днем смог глава Приморья Олег Кожемяко.

– В этот великий день нас одновременно переполняет чувство искренней радости, гордости и светлой печали. Наш край не был местом боев, но вместе со всей страной приморцы пережили тяготы и скорбь войны, приложили все силы для приближения Победы. Самопожертвование, мужество и героизм военного поколения беспримерны. Около 200 тысяч приморцев ушли на фронт, более 60 тысяч – не вернулись с полей сражений. За стойкость и отвагу наших земляков удостоили высоких боевых наград. Но такие подвиги невозможно оценить. Мы можем сделать все, чтобы этот подвиг не был забыт. Наша память – мирное оружие. Мы должны помнить, что мы – наследники Великой Победы, потомки доблестных воинов. С праздником! С Днем Победы! – поздравил собравшихся Олег Кожемяко.

В завершении Парада Победы на центральную дорогу выехала колонна автомобилей военных лет. Зрители смогли увидеть легендарный «Виллис МБ», советские грузовики и другие ретро-автомобили, верно служившие Красной Армии. Несмотря на прошедшие десятилетия, вся техника сохранилась в прекрасном состоянии.

Апогеем торжественной части стало выступление сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона. Под песню «Бессмертный полк» музыканты удалились в направлении Лазо, вызвав бурные аплодисменты и растрогав зрителей. К сожалению, само шествие «Бессмертного полка» в этом году из-за пандемии отменили, перенеся в формат онлайн-трансляции.

Из-за капризной приморской погоды в очередной раз не состоялся и авиационный парад, который с нетерпением ждали местные жители.

Адмиральский сквер

Праздничный концерт в Адмиральском сквере в центре Владивостока сегодня организовали для тех, кто стал непосредственным участником военных действий, был ранен в боях и добывал свободу для будущих поколений. Именно им мы обязаны тем, что знаем о войне лишь по рассказам.

С каждым годом все меньше ветеранов Великой Отечественной остается в живых, поэтому внимание и забота о настоящих героях нашего времени становится все более важной и ценной. Невооруженным взглядом заметна эта трогательная связь поколений, когда самые маленькие жители края, вручают цветы почетным гостям, в чью честь и задуман этот праздник.

Именно для ветеранов сегодня звучат патриотические песни, слова благодарности от официальных лиц и неравнодушных приморцев. Для них организована концертная программа с участием творческих коллективов Приморского края. Их сегодня с гордостью приглашают вальсировать, аккуратно провожая после танцев на места.

Почетные танцы с ветеранами. Фото: Милана СОКОЛ

Нельзя не отметить еще одно важное событие – вместе с теми, кто воевал за мирное небо над головой, 9 мая свой день рождения встретил ветеран Великой Отечественной войны Николай Москаленко. С 95-летием юбиляры поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк и председатель Заксобрания Александр Ролик.

Из-за эпидобстановки в этом году пришлось отменить традиционное угощение солдатской кашей и «фронтовыми 100 грамм». Однако, благодаря насыщенной программе и без полевой кухни праздник прошел на одном дыхании.

Концерт для главных героев праздника. Фото: Милана СОКОЛ

Локации и салют

Тематические площадки в День Победы развернулись во всех районах города. Военные инсталляции и праздничные концерты проходят сегодня в скверах и местах боевой славы во Владивостоке. «Комсомолка» уже публиковала подробную программу мероприятий на 9 мая.

Инсталляция в военном стиле. Фото: Милана СОКОЛ

Из-за строительства сухого фонтана на площади Борцов Революции, основное празднование перенесли на набережную Спортивной гавани. В 18:00 здесь воссоздали атмосферу Дня Победы 1945 года в рамках арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы!». В 20:00 начался вечерний концерт «Славе не меркнуть», а в 21:00 перед зрителями выступит группа «Мираж».

Завершится праздник салютом. Фейерверк можно будет посмотреть в 22:00 с 5 площадок:

Спортивная набережная;

мыс Боброва (Западная, 29а);

остров Русский (Подножье,32);

поселок Трудовое (Лермонтова,81),

остров Попова (Бассейновая,14);

поселок Береговое (Строительная, 5).

Редакция «КП-Владивосток» поздравляет всех жителей края с Днем Победы и мирного неба над головой!

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