Выйти живым из воды: почему погибли супруги на Ханке, а малыш оказался на грани жизни и смерти возле лодки?

Жизни молодых супругов оборвались слишком рано. Фото: пресс-служба УМВД России по ПК/личный архив семьи.

История, к которой почти на протяжении недели было приковано внимание СМИ и сопереживающих чужой беде неравнодушных людей, приключилась в Ханкайском районе. Молодые всегда жизнерадостные супруги из поселка Новый вместе с трехлетним сыночком приехали на самое большое озеро края, чтобы отдохнуть. Однако беззаботный отпуск в первые же сутки пошел не по плану. Семья вышла на лодке на рыбалку, которая стала последней в их жизни. Спастись удалось лишь маленькому Демиду. Пока в версиях трагедии разбираются следователи, родственники прощаются с Кристиной и Андреем.

Хотя прошло уже довольно много времени с момента ЧП, продолжают появляться новые подробности трагедии.

«Он еще живой!!!»

Напомним, 42-летний Андрей и его 31-летняя супруга Кристина вместе с трехлетним сыном Демидом – любители активного отдыха. Туристы со стажем собрали все необходимые вещи и 9 июня разбили лагерь на берегу Ханки, неподалеку от села Троицкое. Ребят не напугал даже штормовой прогноз, к которому, судя по всему, лучше было прислушаться.

Местные забили тревогу, заметив опустевший лагерь. Поиски начались 11 июня. Прочесывать акваторию на катерах выдвинулись сразу несколько человек – полицейский Владимир Поварчук вместе с жителем села Троицкое Виталием Васильковым и инспектор Ханкайского государственного биосферного заповедника Валентин Козырев.

– Недалеко от села Новониколаевка мы увидели надувную лодку и метрах в двадцати, лежал ребенок в ярком оранжевом жилете. В это же время с другой стороны на катере подошел работник местного заповедника. Мы одновременно подбежали к мальчику, он схватил малыша и закричал: «он еще живой!». Я сразу сообщил в дежурную часть и сказал, чтобы в Троицкое срочно выезжала скорая помощь. Ребенка мы сначала растерли, мышцы размяли, стряхнули с него песок, затем завернули его в теплое одеяло. Подъехала скорая помощь, мальчика передали врачам, – с нескрываемым волнением вспомнил оперуполномоченный Владимир Поварчук.

Еще один очевидец – инспектор Ханкайского государственного биосферного заповедника Валентин Козырев. Его рассказ заставляет сердце содрогнуться еще сильнее. Специалист признается что никогда не забудет момента, когда увидел ребенка. Малыш пролежал на ветру и под дождем около суток, чудом не погибнув.

– Я увидел подпрыгивающий жилет. Это мальчик так сильно трясся! Он выбил головой ямку на песке... Ни на что не реагировал. Сутки он пробыл на этом островочке, а целый день шел дождь. Мальчику очень повезло, что он уткнулся головой в песок, потому что на том острове находится множество гнезд чаек с яйцами и птенцами. При защите потомства эти птицы очень агрессивны, к тому же их притягивает все блестящее. Глаза же, как известно, сильно блестят.

Дальше полиция, спасатели и волонтеры продолжили искать родителей. Увы, чуда не произошло. Надежды рухнули в один момент, когда тела супругов нашли на небольших намывных островках.

Версии

Что могло произойти с родителями мальчика? Почему такие опытные туристы, которые, по словам родственников, никогда бы не стали рисковать собой, а тем более жизнью малыша, оказались за бортом? Алкоголь? Родственники категорически отрицают эту версию. Безответственными родителей точно не назвать.

Погода? На 11-12 июня в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Но не на 10-е. Синоптики говорят, что в те дни стояла температура днем +20...+25, а ночью около +15 градусов. Озеро неглубокое, в среднем около трех метров, поэтому вода успела прогреться приблизительно до +18 градусов. Да и вообще, июнь – идеальное время для отдыха на Ханке.

Несчастный случай? Тела Кристины и Андрея нашли в семи километрах от спасенного малыша. Лодка с ребенком оказалась довольно далеко, и это укладывается в версию следователей: глава семьи выпал за борт, когда моторка шла по волне. Жена пыталась вытащить Андрея, но тоже оказалась в воде. Лодка с ребенком продолжила движение, пока не напоролась на берег. Сил доплыть у супругов попросту не хватило. Ребята погибли... Главная и роковая ошибка – на них не было спасательных жилетов.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ убийство, но это скорее стандартная процедура, тем более что на обнаруженных телах, как сообщают следователи, повреждений не обнаружено.

Единственный свидетель этой трагедии – трехлетний ребенок – кое-что рассказал и сам. Картина похожа, с одним лишь уточнением: папа купался, прыгал с лодки, потом не смог подняться. Мама дала руку и выпала сама.

Лодка была не на якоре, ее тут же подхватило юго-западным ветром и начало уносить. Родители догнать судно уже не смогли. Эту же версию, кстати, озвучили и полицейские буквально в первые же сутки после трагедии.

Коварное озеро

Трагедия стала напоминанием о том, как хрупка жизнь и, что нет ничего дороже. Знатоки уверяют говорят, что есть два правила, которые могут сохранить жизнь при прогулке на лодке: быть в спасательных жилетах и трезвыми. Как минимум одно из них не было случае не было соблюдено,

По словам старожил, озеро хоть и мелкое, но коварное. Погода меняется быстро, а из-за ветра может резко подняться волна, поэтому лодки часто переворачиваются. Местные знают, когда не стоит выходить на рыбалку, а вот туристы могут попасть в неприятность. Главные правила в этих местах: быть в спасательных жилетах и трезвыми. Как минимум одно из них было нарушено.

– К нам приезжает много городских жителей, которые привыкли отдыхать на море. Но озеро опаснее, ведь тут буквально за полчаса может разыграться шторм. Порой такой сильный ветер поднимается, волны притом крутые, обрывистые, что из-за этого лодки часто переворачиваются, – рассказал старожил Ханкайского района Валентин Козырев :

P.S.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ убийство, но это скорее стандартная процедура, тем более что на обнаруженных телах, как сообщают следователи, повреждений не обнаружено.

Сейчас следственный комитет продолжает работу. Специалисты опрашивают возможных свидетелей и проводят экспертизы. Прощание с Андреем и Кристиной состоится сегодня, 19 июня в селе Вольно-Надеждинское.

За малышом, оставшимся сиротой, сейчас присматривает бабушка – мама Андрея. Помимо Демида, у него остались еще два ребенка от предыдущего брака.

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