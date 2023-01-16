Судно начнет курсировать с завтрашнего дня по стандартному расписанию.

Долгожданное судно для жителей острова Путятина везет первых пассажиров на материк. Из-за сильного ветра и волн плашкоут медленно движется в сторону берега. Островитян встречают чиновники и губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили «КП – Владивосток» в пресс-службе администрации ЗАТО Фокино.

Сейчас целая делегация ожидает плашкоут на причале в Дунае.

– Идет по морю баржа. <…> Сегодня плохая погода, поэтому судно приходится долго ждать – сильные порывы ветра и волны. Изначально отправление было намечено на 15-16 часов. В районе этого времени плашкоут покинул пирс, но дальше рейсы будут совершаться регулярно.

Планируется, что судно начнет курсировать с завтрашнего дня по стандартному расписанию: утром, днем и вечером. При этом путятинцам предложат самим скорректировать график для удобства.

– Выход баржи всегда согласовывался с жителями острова. Когда ходил катер, у них спрашивали: как вам лучше? И большинством они выбирали удобное время. Сейчас, чтобы нам этот вопрос чуть-чуть подзаглушить, островитяне смогут договориться с капитаном, – отметили в администрации.

Цена на перевозки останется той же.

Напомним, что несколько месяцев между островом Путятина и материком нет сообщения. Не менее 500 жителей оказались отрезаны от большой земли без полноценной медицинской помощи. 13 января одной из жительниц стало плохо, целые сутки ее не могли доставить в госпиталь Фокино из-за непогоды. Она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии и скончалась. Без матери остались трое детей. Проблемы испытывают и другие путятинцы. По рассказам местных жителей, труп умершего мужчины не получается транспортировать. Ситуацией уже заинтересовались в федеральном СК, а сами островитяне написали письмо президенту России.

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