Шансы 50 на 50: погибшую островитянку из Приморья можно было спасти

Вопрос был только в своевременном оказании медицинской помощи. Фото: Иван Макеев

Вот уже который день в Приморье обсуждают гибель молодой женщины. Умерла 35-летняя Юлия из-за того, что ей не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Близкая подруга рассказала, что спасти жительницу острова Путятин все же был шанс. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Диана, которая организовала сбор денег на похороны, была очень близка с Юлией. И для нее новость, что лучшей подруги больше нет, стала шоком. Когда островитянке стало плохо, то она с самого начала была рядом: ездила в фельдшерский пункт на Путятине и даже привозила медика домой после того, как состояние подруги становилось все хуже и хуже. В больницу в Фокино вместе с женщиной отправился супруг, а уже оттуда пришла плохая весть: Юлю не спасли.

Корреспонденту «КП-Владивосток» удалось связаться с Дианой. В ходе разговора выяснилось, что семья и близкие уже занимаются похоронами. В этот же момент журналисту «Комсомолки» ответили в администрации ЗАТО Фокино, что все расходы они берут на себя. Однако ни подруга, ни муж погибшей даже не были об этом уведомлены.

– А вы задайте им лучше вопрос, знают ли об этом родственники, что вы занимаетесь? – удивилась тогда сама Диана.

Чуть позже стало известно, что от помощи администрации супруг Юлии отказался.

– Муж принял решение, что деньги от них ему не нужны.

Между тем девушка рассказала, что спасти Юлию все же было можно. По крайне мере, именно так считают специалисты, выдававшие заключение о смерти. Вопрос был только в своевременном оказании медицинской помощи.

– Если бы ее привезли 13 января в ночь, то сделали бы операцию и, как мне сказали, шансы были бы 50 на 50, – завершила диалог безутешная подруга.

Между тем, по факту произошедшего сейчас заведено уголовное дело – причинение смерти по неосторожности. Еще 13 января женщина почувствовала себя плохо. В этот же день ее осмотрел фельдшер и посоветовал госпитализироваться. Из-за того, что многострадальный остров вот уже несколько месяцев отрезан от «большой земли», в больницу жительница Путятина попала только спустя сутки. Эти сутки и стали роковыми для 35-летней мамы троих детей: женщина скончалась. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела.

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