Подводим итоги недели. Фото: Вадим ПОПОВ

Эта неделя в Приморском крае наполнена громкими событиями, что же пора подвести итоги, что же произошло с 16 по 19 января. Приморцев интересовало, почему же известного в крае миллиардера повергла в уныние новость об аресте вице-мэра Владивостока, чем закончилась история с двумя школьницами, избившими женщину из Заводского, почему погибли котята дальневосточного леопарда и многое другое.

ОБЩЕСТВО

Приморский миллиардер и совладелец ГК DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал новость об аресте замглавы Владивостока Алексея Ляйфера. Известие огорчило бизнесмена, который запомнил чиновника как «умного и неравнодушного» человека. Замглавы обвиняется по статьям «получение взятки должностным лицом в крупном размере» (от 7 до 12 лет) и «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (от 3 до 10 лет). Алексеев считает, что серьезное наказание, которое грозит вице-мэру за вменяемые преступления, не будет способствовать развитию Владивостока.

А в Ленинском районном суде 18 января был настоящий аншлаг из журналистов. Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка окончательно признали виновным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет 6 месяцев с лишением права занимать госдолжности на 12 лет и штрафом в 150 миллионов рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Также получила продолжение история с избиением женщины двумя школьницами. Они не получили никакого наказания. Причина отчасти кроется в пострадавшей – она почему-то попросила прекратить разбирательство. История произошла в поселке Заводской в ноябре 2022 года. Тогда узнать о ней удалось благодаря видеоролику, который появился в распоряжении редакции.

На Южно-Донецком направлении СВО прекрасно себя показали морпехи Тихоокеанского флота, включая бойцов приморской 155-й бригады. Артиллерийские подразделения Восточного и Южного военных округов совместно с нашими солдатами сорвали планы ВСУ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Минобороны РФ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вечером, 16 января, серьезный пожар произошел во Владивостоке. В многоквартирном доме загорелись электрокабели и электрощитовые. Тушение осложнялось тем, что все это находилось еще и под напряжением. И неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не грамотная и слаженная работа специалистов, которые в тот вечер спасли жизнь не только людям, но и домашнему коту.

УТРАТЫ

Но не всем историям суждено закончиться хэппи-эндом. Ночью вторника, 17 января, полуторамесячные котята дальневосточного леопарда, за судьбой которых следил весь регион, скончались. Одна из причин смерти – предположительно, необратимые последствия в организме, вызванные инфекционным заболеванием.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.