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5 декабря 2022 4:30

Новый год во Владивостоке 2023: где отметить

Рассказываем, где весело встретить Новый 2023 год во Владивостоке
Виктория ТЕРЕНТЬЕВА
Вариантов встретить Новый, 2023 год вне дома, немного меньше, чем хотелось бы.

Вариантов встретить Новый, 2023 год вне дома, немного меньше, чем хотелось бы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается главная праздничная ночь, которая позволит встретить Новый, 2023 год. Праздник можно отметить по-семейному дома, шумно и весело на улице с бенгальскими огнями и бокалом шампанского и даже в ресторане, вариантов – уйма. «Комсомольская правда – Владивосток» подскажет, куда сходить и где весело встретить Новый 2023 год черного водяного Кролика (Кота).

Традиционно, дома

Новый год – важный повод собраться с близкими людьми за огромным праздничным столом, загадать желание под бой курантов, обменяться подарками и хорошим настроением, а после можно поиграть в тематические игры с конкурсами и подарками.

Также можно отправиться в гости к родным или друзьям. Главное – не забыть подарки и угощения.

ГОРОСКОП НА 2023 ГОД

Черный Водяной Кролик (Кот) – символ 2023 года. Грядущий год считают одним из самых счастливых. Потрясений он не сулит (хотя некоторые астрологи говорят, что начнем мы новую страницу с потрясений). Напротив, жизнь будет размеренной и спокойной. Что еще важно знать о главном символе 2023 года?

В сказочном городке на главной площади

Встретить Новый 2023 год во Владивостоке, по традиции, можно на центральной площади города. Там и главный символ торжества – величественная елка, а вокруг сказочный ледовый городок с арт-объектами, горками и праздничными фото-зонами. А если вдруг замерзнете, сможете согреться горячими пряными напитками, не выходя за пределы городка.

И напоминаем, что в 2022 году 31 декабря, к сожалению, праздничного концерта и фейерверка на центральной площади Владивостока не будет.

Традиционных гуляний в центре города не запланировано.

Традиционных гуляний в центре города не запланировано.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год в ресторане

Пойти в ресторан – одно из лучших решений для любой хозяйки. Ведь не придется заботиться о том, что накрыть на стол и как развлекать гостей, а главное – потом не придется мыть горы посуды. В ресторанах есть и заводные конкурсы, и завораживающие представления. Но, главное, не забудьте забронировать столик и найти новогодний наряд. Только будьте внимательны, входной билет иногда стоит немалых денег. Например, в одном из заведений Владивостока, расположенных в центре города, можно отгулять праздничную ночь одному человеку за 15 тысяч рублей.

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ 2022 ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Начинаем обратный отсчет до главного праздника в году! Вместе с «Комсомолкой» зарядитесь праздничным настроением – мы приготовили для вас 31 приятный новогодний сюрприз на каждый день декабря. Открывайте карточки адвент-календаря, чтобы получить полезный совет или новогодний лайфхак от «Комсомолки» и ее партнеров.

Зимняя сказка за городом

Домик на свежем воздухе с видом на волшебный заснеженный лес, где вы сможете встретить грядущий 2023 год вдали от шумного города. Поверьте, в такой обстановке совсем тоньше чувствуешь праздник – настоящее чудо. Подойдет как для семейных посиделок, так и для большой дружной компании. Цены варьируются от, условно, 2-3 тысяч и больше. Но чем ближе к главной ночи года, тем меньше свободных мест.

Грядущий год – год черного кролика.

Грядущий год – год черного кролика.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На горнолыжной базе

Заядлые любители экстремального отдыха даже Новый год встречают экстремально, и ведь правда, со склона обзор на всевозможные салюты куда шире. В Приморье широкий выбор различных горнолыжек.

К слову, на владивостокской горнолыжной базе «Комета», где помимо зимнего развлечения есть уютное кафе, которое удивит вас 31 декабря не только праздничным столом, но и самой настоящей новогодней программой. Стоимость такого мероприятия 4 000 рублей с человека, дети с 6 до 13 лет – 2 000 рублей, а до 5 лет – бесплатно.

Разместиться после торжества можно в домиках со всеми удобствами. Стоимость такого двухместного в новогодние дни – 9 000 рублей. Дополнительное спальное место – 750 рублей/сутки.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ГЛАВНЫМ СИМВОЛОМ 2023 ГОДА

Советы по уходу за кроликами от «КП – Владивосток».

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