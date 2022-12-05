Вариантов встретить Новый, 2023 год вне дома, немного меньше, чем хотелось бы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается главная праздничная ночь, которая позволит встретить Новый, 2023 год. Праздник можно отметить по-семейному дома, шумно и весело на улице с бенгальскими огнями и бокалом шампанского и даже в ресторане, вариантов – уйма. «Комсомольская правда – Владивосток» подскажет, куда сходить и где весело встретить Новый 2023 год черного водяного Кролика (Кота).

Традиционно, дома

Новый год – важный повод собраться с близкими людьми за огромным праздничным столом, загадать желание под бой курантов, обменяться подарками и хорошим настроением, а после можно поиграть в тематические игры с конкурсами и подарками.

Также можно отправиться в гости к родным или друзьям. Главное – не забыть подарки и угощения.

ГОРОСКОП НА 2023 ГОД

Черный Водяной Кролик (Кот) – символ 2023 года. Грядущий год считают одним из самых счастливых. Потрясений он не сулит (хотя некоторые астрологи говорят, что начнем мы новую страницу с потрясений). Напротив, жизнь будет размеренной и спокойной. Что еще важно знать о главном символе 2023 года?

В сказочном городке на главной площади

Встретить Новый 2023 год во Владивостоке, по традиции, можно на центральной площади города. Там и главный символ торжества – величественная елка, а вокруг сказочный ледовый городок с арт-объектами, горками и праздничными фото-зонами. А если вдруг замерзнете, сможете согреться горячими пряными напитками, не выходя за пределы городка.

И напоминаем, что в 2022 году 31 декабря, к сожалению, праздничного концерта и фейерверка на центральной площади Владивостока не будет.

Традиционных гуляний в центре города не запланировано. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год в ресторане

Пойти в ресторан – одно из лучших решений для любой хозяйки. Ведь не придется заботиться о том, что накрыть на стол и как развлекать гостей, а главное – потом не придется мыть горы посуды. В ресторанах есть и заводные конкурсы, и завораживающие представления. Но, главное, не забудьте забронировать столик и найти новогодний наряд. Только будьте внимательны, входной билет иногда стоит немалых денег. Например, в одном из заведений Владивостока, расположенных в центре города, можно отгулять праздничную ночь одному человеку за 15 тысяч рублей.

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ 2022 ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Начинаем обратный отсчет до главного праздника в году! Вместе с «Комсомолкой» зарядитесь праздничным настроением – мы приготовили для вас 31 приятный новогодний сюрприз на каждый день декабря. Открывайте карточки адвент-календаря, чтобы получить полезный совет или новогодний лайфхак от «Комсомолки» и ее партнеров.

Зимняя сказка за городом

Домик на свежем воздухе с видом на волшебный заснеженный лес, где вы сможете встретить грядущий 2023 год вдали от шумного города. Поверьте, в такой обстановке совсем тоньше чувствуешь праздник – настоящее чудо. Подойдет как для семейных посиделок, так и для большой дружной компании. Цены варьируются от, условно, 2-3 тысяч и больше. Но чем ближе к главной ночи года, тем меньше свободных мест.

Грядущий год – год черного кролика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На горнолыжной базе

Заядлые любители экстремального отдыха даже Новый год встречают экстремально, и ведь правда, со склона обзор на всевозможные салюты куда шире. В Приморье широкий выбор различных горнолыжек.

К слову, на владивостокской горнолыжной базе «Комета», где помимо зимнего развлечения есть уютное кафе, которое удивит вас 31 декабря не только праздничным столом, но и самой настоящей новогодней программой. Стоимость такого мероприятия 4 000 рублей с человека, дети с 6 до 13 лет – 2 000 рублей, а до 5 лет – бесплатно.

Разместиться после торжества можно в домиках со всеми удобствами. Стоимость такого двухместного в новогодние дни – 9 000 рублей. Дополнительное спальное место – 750 рублей/сутки.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ГЛАВНЫМ СИМВОЛОМ 2023 ГОДА

Советы по уходу за кроликами от «КП – Владивосток».

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