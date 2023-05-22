Пожар ликвидирован. Фото: Vlad_ork

В Приморье потушили пожар на мусорном полигоне в Дальнегорске. ЧП произошло 20 мая во второй половине дня. Едкие клубы дыма поднялись в небо, языки пламени жадно уничтожали отходы. На следующий день пожарные продолжали работать на месте, а местные писали в соцсетях, что на улицу невозможно выйти из-за ужасного запаха. Как сейчас обстоят дела на месте возгорания и почему на борьбу с пламенем ушли все выходные, рассказали в мэрии города «Комсомольской правде – Владивосток».

К 22 мая, по информации ведомства, пожар потушили полностью. Заключение о причинах возгорания предстоит сделать специалистам пожарного надзора. Тление на мусорном полигоне продолжалось меньше суток, свою положительную роль сыграла непогода. Осадки потушили то, что лежало на поверхности, специалисты разбирались с тем, что тлело под завалами.

– 21 мая на место выехали две дополнительные единицы пожарной техники, бульдозер и четыре самосвала. Специалисты засыпали грунтом то, что могло стать повторной причиной возгорания. Сейчас угроза ликвидирована полностью. Глава Дальнегорского округа Александр Теребилов работал на месте ликвидации.

На второй день специалисты боролись с тлением. Фото: Vlad_ork

Точное время, когда удалось устранить пожар, в мэрии уточнить на данный момент не смогли. В ЧП никто не пострадал, и рисков для здоровья людей нет. Полигон продолжает свою работу. Что касается проверки Роспотребнадзора на территории возгорания, в пресс-службе ведомства в скором времени сообщат, есть ли основания для данной работы. Ситуацией тем не менее уже заинтересовалась Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

– Организована проверка по информации, размещенной в соцсетях, о возгорании на полигоне бытовых отходов районе переулка Садовый в Дальнегорске. В ходе проверки будет дана оценка деятельности контролирующих органов и организации, эксплуатирующей полигон. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, – заявили в ведомстве.

Напомним, за несколько недель до случая в Дальнегорске горел мусорный полигон во Владивостоке. И это далеко не первая ситуация за этот год. Пожары среди мусорных куч фиксировали в феврале и в апреле. Из-за частых пожаров здесь даже ужесточили меры безопасности. В редакцию обращались приморцы, проживающие в районе поселка Щитовая. Они рассказывали, как им трудно дышать из-за зловонного запаха, с которым они столкнулись после очередного возгорания на полигоне ТБО. И это несмотря на то, что управление Роспотребнадзора отметило после проверки территории, что в воздухе присутствуют оксид углерода, диоксид азота, хлороводород, аммиак, формальдегид, но все в пределах допустимых концентраций, не опасных для жизни.

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