Больше без обманутых дольщиков: губернатор высказался о важных для жилья в Приморье инициативах

Вариант арендного жилья. Здание построено в Уссурийске. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Жилищный вопрос – один из самых важных для Приморья, так как качественные и доступные квартиры могут служить для людей решающим фактором, чтобы связать свою жизнь с краем, остаться здесь работать, в перспективе влияет это и на демографию региона. Крайне эффективным инструментом решения проблем с удобными, современными и доступными своими «квадратами» стала краевая программа «Арендное жилье», которую выполняет региональное правительство с помощью Корпорации развития жилищного строительства, которой, к слову, исполняется десять лет. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, что было сделано за последние годы и какие планы у КРЖС.

Корпорация появилась в июне 2013 года как Приморское ипотечное агентство, в 2016-м она получила название АО «Корпорация развития жилищного строительства». Сегодня в зону ответственности организации входят программы «Арендное жилье» и «Доступная ипотека». Также она помогает решать актуальную проблему с обманутыми дольщиками, достраивая дома за теми подрядчиками, которые по тем или иным причинам бросили их возводить.

Если говорить непосредственно про «Арендное жилье», то программа появилась благодаря инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, а механизм разработан и внедрен еще в 2019 году. После этого краевые власти начали получать данные от администраций муниципалитетов касательно потребности районов в новых жилых квадратных метрах. Затем – подбор земельных участков и поиск подрядчиков.

Первые результаты стали появляться уже в 2021-м, когда КРЖС сдала первые дома. С этого времени и по сегодняшний день в рамках программы передано большое количество ключей от квартир. Например, за это время жильем обзавелись 800 работников судостроительного завода «Звезда» в Большом Камне; 440 врачей, учителей и работников предприятий переехали в комфортные квартиры в Находке; 40 сотрудников бюджетной сферы получили возможность жить в новых условиях в селе Камень-Рыболов Ханкайского округа; 12 комплектов ключей от арендных квартир получили жители Уссурийска. И это – далеко не все результаты.

«Наиболее бурное развитие корпорации началось в последние три года, когда заработала программа льготного арендного жилья. За это время построено 18 новых домов, 1 645 семей получили ключи от квартир», – сказал Олег Николаевич на встрече с сотрудниками Корпорации. – «На данный момент вы строите еще более тысячи квартир во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, селе Чугуевка. Это хороший подарок для жителей края, возможность работникам бюджетной сферы, органов власти, силовых структур, предприятий оборонного комплекса заселиться в готовое жилье и через три месяца оформить его по краевой программе "Доступная ипотека"».

Олег Кожемяко с сотрудниками Корпорации. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Практика показывает, что льготное арендное жилье пользуется популярностью в Приморье, есть социальный эффект, поэтому она должна быть продолжена, отметил губернатор. Краевые власти и местные главы помогут КРЖС с земельными участками и необходимой инфраструктурой.

К слову, в 2023-м квартиры получат 800 участников программы. Добавим, что в первую очередь арендное жилье предназначено для привлекаемых молодых специалистов, специалистов «узких» и «редких» профессий, работников бюджетной сферы, для муниципальных и государственных служащих, сотрудников силовых ведомств.

При этом арендаторам «квадратов» положены льготы. Например, оплата на 50 процентов ниже среднерыночной цены, сложившейся в муниципальном образовании на дату окончания строительства арендного жилья. В случае изменения этого показателя пересмотр платы будет осуществляться не более одного раза в год. Кроме того, если в муниципалитете решили, что если руководство организации, где работает человек, захочет субсидировать часть оплаты стоимости аренды, то это будет возможным.

Арендное жилье для сотрудников бюджетной сферы и специалистов узкого профиля строят в районе Чуркина. Фото: Правительство Приморского края

Если подводить некий итог, то получается, что строительство арендных квартир и обеспечение доступности жилья приморцам – ключевой направление в работе Корпорации. Благодаря этому привлекаются новые специалисты, люди остаются в крае, создают новые семьи и продолжают поколения именно здесь. Это, в свою очередь, влияет на демографию и экономические показатели, а значит, растет привлекательность Приморского края, благодаря чему курс на Восток, который объявил президент России Владимир Путин, становится не просто словами, а самой что ни на есть настоящей реальностью.

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