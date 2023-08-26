Прогнозы неутешительные: в Приморье реки продолжают выходить из берегов

Сотрудники ГУ МЧС продолжают помогать жителям. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В субботу, 26 августа, непогода покинула Приморье. В некоторых района сохранились небольшие умеренные дожди, во Владивостоке же тепло и солнечно. Дорожники краевой столицы продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. О том, какая обстановка в регионе, расскажет «Комсомольская правда – Владивосток».

По информации ГУ МЧС Росси по Приморью, за минувшие сутки в крае от воды освободилось 30 жилых зданий и 322 придомовые территории, просушено 1042 помещения.

Спасск-Дальний стал одним из наиболее пострадавших от наводнений городов, и 26 августа здесь готовится эвакуация жителей. Дело в том, что уровень воды в реке Спасовка превысил отметку уровня поймы, из-за чего началась эвакуация в районе ЦРМ.

«Прошу жителей не пренебрегать этим предупреждением, во избегание несчастных случаев, потому что прогноз по паводковой ситуации неутешительный. Следуйте инструкциям спасателей МЧС. Автобус доставит вас до пункта ПВР в Дом детского творчества на улице Ленинская, 28. При эвакуации из дома возьмите документы, необходимые вещи и поднимите все электроприборы повыше, отключите все электропитание», – поделился глава городского округа Олег Митрофанов.

Подтопления из-за реки Кулешовка ожидаются и в заречной части города, поэтому здесь также готовятся к эвакуации.

Ликвидация последствия непогоды продолжается и в Артеме. Здесь восстановили электричество на улице Стрельникова, 45 и 50, специалисты откачают воду из подвалов школ и зданий культуры. В реке Кневичанка уровень воды спал на 15 сантиметров, залита пойма реки, переливов через дорогу нет. Отрезаны улицы Виноградная, Песчанка, Тульская.

В Красноармейском районе отсутствует транспортное сообщение с селом Ромны, увеличивается число переливов на трассе Лукьяновка – Новополтавка.

В Уссурийском округе нет автомобильного сообщения с селами Богатырка, Кугуки, Корфовка, сотрудники МЧС организовали лодочную переправу.

В пригороде Владивостока, в поселке Трудовое, где минувшим вечером прошла эвакуация, прокуратура организовала проверку после повреждения моста через реку Песчанка. Проезд пришлось перекрыть.

Напомним, что 25 августа в Приморье ворвались мощные ливни, которые нанесли краю ущерб на семь миллиардов рублей. Из-за этого был введен режим ЧС федерального уровня.

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