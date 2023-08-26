Жителям Приморья рекомендовали не купаться в море после сильных ливней

Во Владивостоке 26 августа потеплело до +26°C. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В пятницу, 25 августа, природа обрушила на Приморье сильные ливни, погрузив под воду многие города и села. Но уже на следующий день, 26 числа, в крае установилась теплая и солнечная погода, в том числе и во Владивостоке. По информации синоптиков, в дальневосточной столице температура воздуха достигла +24...+26°C. Наверняка в такую погоду после рабочих будней хочется искупаться, однако стоит задуматься, полезно ли заходить в воду после дождей?

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился с этим вопросом к эпидемиологу Ольге Хоментовской.

«После столь сильных ливней не рекомендуется заходить в воду неделю», – ответила специалист.

Оно не удивительно, ведь кроме дождей в моря могла попасть вода с вышедших из берегов рек, водохранилищ, а у жителей частных секторов и вовсе во время непогоды поплыли туалеты.

Напомним, что из-за обрушившейся на Приморье непогоды в крае ввели режим ЧС федерального уровня, так как сумма ущерба, который нанесла стихия, составил семь миллиардов рублей. Жителей пригорода Владивостока минувшим вечером и вовсе пришлось эвакуировать, спасали и воспитанников детских садов в самой столице региона.

Ливни повлияли не только на подъем уровня воды в реках, осадки также разрушили мосты и дороги, а во Владивостоке мощные потоки воды уносили людей под машины. Из-за непогоды министерство образования края рекомендовало муниципалитетам перенести даты начала обучения в школах, к примеру в дальневосточной столице первоклашки пойдут на учебу только 11 сентября.

И все же природа не даст приморцам отдохнуть от ливней как следует, ведь очередное ухудшение погоды ожидается 29-30 августа.

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