Перенести занятия рекомендовало министерство образования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство образование Приморья, по просьбе родителей, рекомендовало школам края перенести начало учебного года. 1 сентября начнется как обычно, а уроки стартуют в другие дни. С чем связаны такие изменения – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Почему перенесли занятия в школах Приморья

Как поделилась зампредседателя правительства – министр образования Приморья Эльвира Шамонова, в 2023 году многие школы края капитально отремонтировали и подготовили к новому учебному году. Однако непогода, из-за которой пострадали многие здания городов и сел, внесла свои коррективы: учебные учреждения получили ущерб и теперь им необходимо повторное обновление.

«Родители предложили на первой учебной неделе провести максимальное количество занятий дополнительного образования, внеурочной деятельности, уроков здоровья для того, чтобы вход в учебный образовательный процесс был плавным и позволил многим семьям за это время собрать детей в школу, а нам качественно подготовить все помещения под образовательный процесс. Конечно, министерство образования не может не принять во внимание обращения родителей», – подчеркнула Эльвира Шамонова.

Когда начнется учеба в школах Владивостока в сентябре 2023 года

О переносе начала занятий в школах Владивостока рассказал замглавы администрации города Сергей Дмитриенко. По традиции 1 сентября пройдет торжественная линейка в честь Дня знаний. Чтобы ученики 9-11 классов как следует подготовились к предстоящим экзаменам, их уроки начнутся с 4 сентября. Для 5-8 классов объявили свободное посещение с 4 по 11 сентября, чтобы родители оценили обстановку в городе и только тогда решали, стоит ли отправлять ребенка в учреждение. Для 1-4 классов уроки перенесли на 11 сентября.

Когда дети пойдут в школу в Уссурийске в сентябре 2023 года

По словам представителей управления образования администрации Уссурийского городского округа, 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах муниципалитета. С 4 числа во всех образовательных учреждения ГО начнется учеба в стандартном режиме.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, сколько стоит собрать ребенка в школу.

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