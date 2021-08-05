Компьютерный класс превращается … в учительский стол: какие инновации уже доступны ученикам школы №14 города Находка

Над чем работать есть - по итогам осмотра школьного стадиона губернатор поручил мэру Находки разработать проект его реконструкции. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Во время поездки в Находку губернатор Приморского края Олег Кожемяко не только посетил важнейшие предприятия округа, но и осмотрел общеобразовательные и спортивные школы, выслушав замечания как администрации, так и рядовых жителей. По итогам экскурсии глава региона остался доволен тем, как преображается открытая в 1977 году МАОУ СОШ №14. За счет софинансирования из бюджета Приморья появился мобильный компьютерный класс, все окна теперь пластиковые… Однако и там, и в построенной еще раньше, в 1939-м, школе №4 еще есть над чем работать.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

Встретившая губернатора директор школы №14 Инесса Якимчук продемонстрировала делегации результаты совместной работы муниципалитета Находки и правительства региона - новые окна, безопасные и теплые, а также загадочный оранжевый бокс на колесиках в одном из кабинетов. Он оказался ничем иным, как мобильным компьютерным классом – внутри 25 ноутбуков и 10 планшетов, которые можно не только компактно хранить, но и без труда перемещать по школе. А еще приспособление раскладывается и может использоваться как учительский стол.

Ноутбуки и планшеты из таинственного бокса используют не только на уроках, но и во время родительских собраний. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Как рассказала Инесса Анатольевна, этот мобильный класс используется на уроках информатики, робототехники, математики, английского… Достают ноутбуки с планшетами даже на родительских собраниях и педсоветах - можно провести анкетирование и сразу же подвести итоги.

- У нас, например, был диктант, посвященный 9 мая, мы тогда тоже использовали части мобильного класса, - сообщила директор.

Кстати, дистанционные форматы обучения в 14-й школе опробовали еще до пандемии. По словам руководителя учреждения, где в 2021-2022 учебном году будут учиться порядка 1300 юных находкинцев, так здесь решают проблему необходимости проводить уроки в 2 смены. Несмотря на то, что ежегодно число учеников растет, а количество кабинетов в школе остается прежним, обучение во вторую смену благодаря инновационному подходу удается свести к минимуму.

- По этому вопросу много нареканий всегда было и у родителей, и у детей. Сложно работать в 2 смены. У нас в школе собственная платформа, где мы размещаем электронные материалы. Планируем продолжать в том же формате, - поделилась опытом Инесса Якимчук, подчеркивая, что благодаря двухлетнему опыту преподавания отдельных предметов онлайн к вынужденной дистанционке в период пандемии педагоги и дети были готовы.

Дистанционку в находкинской школе №14 опробовали еще до того, как того потребовала эпидобстановка. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

БОЛЬШЕ НИКАКОГО МАЛЯРНОГО СКОТЧА

В общей сложности из регионального бюджета в 2019 и 2021 году на нужды школы №14 города Находка было выделено 2,22 и 1,66 миллиона рублей соответственно. В итоге в 2 приема – в 2019 и 2021 все окна здания заменили на пластиковые. В этом году работа была завершена обновлением 81 окна.

- Окнам больше 40 лет, тепло не держали, даже были угрозой. Бывало, их заклеивали на зиму сотрудники школы, уборщицы, - рассказала «КП-Владивосток» Инесса Якимчук.

Показали губернатору и кабинеты естественных наук, где, в том числе благодаря поддержке правительства региона, недавно появились современное оборудование для научных исследований и удобные парты, отвели главу и в конференц-зал с новой интерактивной доской.

Вместо меловой доски - интерактивная: на ней можно писать или показывать презентации и фильмы. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

ЕСТЬ, КУДА СТРЕМИТЬСЯ

Однако останавливаться на достигнутом ни находкинская администрация, ни правительство края не собираются. По итогам осмотра территории школы Олег Кожемяко поручил мэру Находки разработать проектно-сметную документацию реконструкции школьного стадиона. Ремонт же спортивного зала на 8,5 миллионов рублей, как сообщили в регправительстве, уже заложен в план развития Находкинского городского округа на 2022 год.

Стадион популярен не только у учеников, но и среди жителей района. После реконструкции там вполне можно проводить соревнования. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Пожелания, касающиеся сферы образования, выслушал губернатор и на личном приеме граждан в администрации Находки. Так, местная жительница Ирина Кудашова попросила обратить внимание на старейшую в городе школу, №4, построенную еще в 1939-м году:

- В этой школе зарождалось образование нашего города. Она прекрасно отремонтирована внутри, есть все для получения знаний. Но фасад давно требует ремонта.

В ответ Олег Кожемяко распорядился начать ремонт фасада в 2022 году и завершить его до 1 сентября. Учел губернатор и пожелания относительно дошкольного образования – в результате по его поручению уже в этом сентябре в детском саду №37 заработает группа полного дня для детей с ограниченными возможностями.

Своевременно решать проблемы и развивать одну из самых важных сфер жизни приморцев - образование - помогает государственная программа «Развитие образования Приморского края», рассчитанная на 2020-2017 годы.

ПО ТЕМЕ

Олег Кожемяко о ремонте дороги в Находку, приюте для бездомных животных и благоустройстве городского округа

Глава Приморского края в эфире радио «Комсомольская правда - Владивосток» рассказал, с какими вопросами к нему обратились жители Находки, и подведет итоги рабочей поездки по Находкинскому городскому округу (видео)

Канцелярия, одежда, обувь, ранцы. Почти 20 лет в Приморье действует акция «Помоги собраться в школу»

В прошлом году помощь получили почти 1750 школьников, а в этом - зависит от нас (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Приморский «Диснейленд»: где и когда в крае появится парк аттракционов, рассказал Олег Кожемяко

Создатели знаменитого Сочи-парка на днях приедут в Приморье для переговоров (дата)